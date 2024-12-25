竹山平安夜「飄雪」踩街報佳音　竹藝燈會試點燈開幕迎跨年

▲竹山鎮公所舉辦「2025前山聖誕夜暨竹藝燈會試點燈活動」。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮公所於24日舉辦「2025前山聖誕夜暨竹藝燈會試點燈活動」，報佳音隊伍晚間6時自竹山玫瑰天主堂出發，沿市區踩街傳遞聖誕祝福；菸葉館主燈區特別設置飄雪機，讓民眾仿佛置身雪國，伴隨閃爍的燈光秀、舞台上的樂團演出與教會團隊的特別節目，以及搶先曝光的主燈秀，營造與眾不同的聖誕夜氛圍。

鎮公所指出，2025竹藝燈會以竹山的象徵「竹」與生肖「蛇」為主軸，創造出一系列藝術作品，將於12月31日正式開幕，開幕式將結合跨年晚會，由中信兄弟啦啦隊、樂天女孩、慕獅女孩、OPEN Si，以及重量級藝人蔡詩芸輪番登場演出，陪伴大家迎向2025年。

而在12月31日起至2月15日燈會期間，「蛇舞豐年」主燈秀天天展演，另有竹工藝師創作的30個燈座襯托，多種竹材料的組合排列，映出竹山特色的茶園、竹林及花園城市意象，另每週五、六、日及大年初一至初五的晚間，菸葉館也安排精彩的表演活動，並設有攤商美食餐車；民眾可同時下載竹山鎮公所APP，掃描燈座旁設置的QR Code、點數集滿後，至燈會服務台兌換宣導品：包括竹提燈、竹保溫瓶、竹山特色毛巾、紫南宮錢母銀幣、竹藝燈會歡樂券，以及錢母套幣摸彩券等，數量有限，換完為止。

竹山鎮長陳東睦表示，民眾在燈會期間，早上可以到九十九崁欣賞繽紛花海、中午走訪竹山老街品嘗傳統美食、午後前往著名的紫南宮祈福參拜，並參觀車籠埔斷層保存園區，傍晚則可漫步在點燈後閃爍的街道，細細品味每座燈飾的設計意涵與巧思，發現竹山的文化魅力。