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自設路障！花蓮少年台11線瘋狂飊車　警到場一窩散...3人被逮

▲▼透過監視器影像，警方迅速掌握涉案車輛，並將涉案的3名嫌疑人通知到案。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲▼透過監視器影像，警方迅速掌握涉案車輛，並將涉案的3名嫌疑人通知到案。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局鹽寮派出所22日清晨6時許，迅速反應即時阻止一場可能危及公共安全的飆車事件，成功維護了交通秩序與用路人安全。

案件發生在壽豐鄉台11線知名觀光景點前，鹽寮派出所接獲勤指中心通報，表示現場有多輛車輛聚集。警方隨即趕赴現場後發現聚集的車輛已迅速四散。

後續吉安分局積極調閱監視器，發現一輛自小客車車上的駕駛與乘客共3人，竟拿三角錐意圖封閉台11線的南下車道，該行為已導致多輛車受阻。

▲▼透過監視器影像，警方迅速掌握涉案車輛，並將涉案的3名嫌疑人通知到案。（圖／吉安警分局提供，下同）

警方表示，以上行為已涉嫌違反刑法第185條：「壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者」，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

透過監視器影像，警方迅速掌握涉案車輛，並將涉案的3名嫌疑人通知到案。警方初步調查發現，少年群眾係透過通訊軟體聯繫，相互邀約至花蓮欲進行飆車，已將涉案人員依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署及少年法庭。

分局長林俊廷表示，飆車行為不僅危害參與者自身的安全，更可能對來往的人車造成損害。警方目前已強化路檢與防飆勤務，對此類危害公共安全的行為採取零容忍態度，絕不寬貸。同時也呼籲民眾，若發現任何可疑車輛聚集或危險駕駛情形，請即時通報警方，共同打造安全有序的交通環境。

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