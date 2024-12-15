少女約純情男上摩鐵...3男闖入她脫衣　主謀開口就要200萬

▲台中一名何男為了籌入獄安家費，找來少女籌畫仙人跳，結果被判刑1年4月。（示意圖／視覺中國CFP）



記者許權毅／台中報導

台中一名何男因案要入獄想籌安家費，竟找來朋友張男以及2名未成年少男、少女共謀仙人跳，4人利用交友軟體約出一名男子，並由少女謊稱「想休息」約該男到摩鐵。何男與張男闖入，並一邊錄影，指示少女脫衣並用枕頭遮身體，營造男子與未成年少女性交，索討200萬元，好險經被害男大喊救命，才被房務人員發現報警。何男與張男分別被依詐欺取財未遂判處1年4月、1年。

起訴書指出，何男今年4月找來友人張男，提議以仙人跳方式謀取不法利益，再找來未成年少女，與少女之男性友人，共4人籌畫犯罪計畫。由少女手機登錄交友軟體，在網路上物色對象，並且由少女將被害人帶至摩鐵，再由何男等3人闖入，只要被害人不從，就由何男毆打就範，並且要先搶奪被害人手機控制場面，張男則在一旁錄影，營造「抓包」情況，若成功，不法所得由4人平分。

判決書寫下，少女於4月18日約出一名男子，並搭乘男子車輛進入太平區一間知名摩鐵115號房，不到半小時，何男等3人按壓電鈴，被害男子以為是外送餐點送達，馬上開啟房門。何男等人按計畫行事，還要求少女先脫衣服，用枕頭遮擋身體私密部位，營造被害男正在跟少女性交之假象。

何男與張男控制被害男子後，奪走其手機，試圖要用臉部辨識功能解鎖，結果不成，張男恐嚇「不講出來就摔爛手機！」被害男只好供出，並遭刪除交友軟體內的對話紀錄，亦無法報警。

何男等人要求被害人支付200萬元，或是將其轎車辦理借貸，遭被害男子拒絕。同時間，真正的外送餐點送抵，房務人員致電到房內，被害男大喊「救命！幫我報警」案件才被揭開，由警方介入了解。

台中地院認為，何男等人以「仙人跳」之詐術，以傷害、恐嚇手段，要求告訴人給付和解金，構成三人以上共同詐欺取財未遂罪。分別判處何男1年4月，張男1年徒刑，同案少年與少女則由少年法庭調查偵辦。