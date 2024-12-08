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孝子打工籌醫藥費…遭酒駕大貨車司機撞死　法官輕判6月理由曝

▲▼六龜車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲案發後潘姓少年家屬不滿肇事司機未道歉，憤而到司機工作的工地噴漆。（圖／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄市六龜區一名潘姓少年因奶奶罹癌，他利用假日打工幫忙籌措醫藥費，然而在下班騎機車回家途中，被前方徐姓男子駕駛的小貨車右轉撞上，潘姓少年頭部受創，送醫搶救無效。全案經橋頭地院審理，法官審酌徐男未注意後方來車，但潘姓少年也超速且未注意前車，肇事責任相較徐男更大等情，依徐男犯過失致人於死罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。

本案發生於2022年5月8日12時許，潘姓少年當時17歲。判決指出，潘少騎機車沿高雄市六龜區台27線省道由南往北方向行駛，不幸遇到前方同向道大貨車右轉進入工地，2車碰撞後，潘少人車倒地，導致頭部外傷、顱內出血等全身多處創傷，送醫後不治身亡。

▲▼六龜車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲潘男家屬傷心到工地抗議。（圖／資料照）

肇事徐姓大貨車司機供稱，他在早上10點左右曾飲用一罐啤酒。不過警方為徐男進行酒測，酒測值為每公升0.13毫克，尚未達酒駕標準，依過失致死等罪嫌將徐男移送。

案經橋頭地院審理，法官勘驗監視器錄影畫面，認為徐男在事故前並無蛇行等異常駕駛行為，且轉彎前至少20公尺，便開啟右轉方向燈，另在事故後經警方測試，無論在同心圓測試、直線測試及平衡動作上，都未發現徐男有因喝酒受影響的情形，難以認定他因服用酒類，導致不能安全駕駛。

另法官根據成大基金會鑑定指出，徐男駕駛大貨車時，未注意右後方來車就貿然右轉，釀成交通事故，和潘姓少年死亡有因果關係。不過兩車碰撞發生前，大貨車已在潘姓少年前方視線範圍內，且已閃爍右轉方向燈至少5秒，潘姓少年卻直到碰撞前才向右閃避，可見當時也未注意到車前情況，並以時速至少60公里，行駛在限速50公里的道路上，也有過失，結果顯示徐姓司機事故責任比例約占40%至45%，潘姓少年則占55%至60%

法官認為，潘姓少年過失責任雖較大，但不能因此免除徐男的過失，審酌徐男從事板模工，月薪4萬元，雖曾多次與被害人家屬談論和解，且含保險金願賠償400萬元，但因和家屬談不攏而破局，至今仍未取得家屬原諒等情，依徐男犯過失致人於死罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

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