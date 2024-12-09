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夜市成格鬥場！國三生遇仇家竟撂父call人　狂踹爆頭15歲少年

記者游瓊華／台中報導

最離譜身教！台中市大雅夜市昨(8)日傳出有打架糾紛，一名15歲廖姓少年及其友人遭多名大人揪領子，肘擊爆頭，甚至多次出腳狂踹頭部，出手凶狠，讓一旁民眾看傻眼。警方獲報之後趕往現場，清查才發現竟是因一名14歲李姓國三生因與廖男友人先前有過嫌隙，雙方在夜市狹路相逢，結果李男竟打電話叫父親帶人來助陣，一票大人到場沒有幫助調解，反而拉住廖姓少年狂揍，根本是最壞身教，下場就是全都帶回派出所，訊後移送的地檢偵辦。

▲大雅格鬥場。（圖／網友陳建廷授權提供）

▲大雅夜市昨晚成格鬥場，一票大人竟圍毆一名少年，一旁遊客嚇得不敢靠近。（圖／網友陳建廷授權提供）

大雅分局表示，昨晚獲報在大雅區大雅夜市有打架糾紛，立即派遣線上巡邏警網及偵查隊等快打警力到場處置。經調查，是因為張姓少年先前就因不滿李姓少年踢他機車，雙方有嫌隙，張姓少年與友人廖姓少年等6人在逛大雅夜市時，碰巧遇到李姓少年，結果雙方發生口角。

▲大雅夜市爆衝突。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大雅夜市爆衝突，警方火速組成專案小組，在12小時內逮到李父等人到案。（圖／記者游瓊華翻攝）

年紀輕輕的李姓少年竟打電話給父親撂人趕到夜市毆打張姓少年及廖姓少年，一票大人狂扯廖姓少年衣領，拳打腳踢下手凶狠，導致廖姓少年頭部擦挫傷。

全案經警方徹夜追查，在案發12小時內就將主嫌李父等3人緝捕歸案說明，並已掌握其餘2名共犯身分，將接續到案，專案小組將深入追查案情，詢後將李男及3名成年男子依聚眾鬥毆、傷害罪函請台中地檢署偵辦，李姓少年則函請台中地方法院少年法庭審理。另有關學生在外衝突情事，已聯絡學校窗口了解在校狀況，並進行兒少保護通報及校外生活輔導會後續處置。

大雅分局呼籲，如有私人糾紛應詢法律正當管道解決，對於任何形式之暴力行為絕對從速從嚴究辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。

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