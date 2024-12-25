國台辦：回歸「有好處」　一國兩制會充分考慮台灣現實情況

▲大陸國台辦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是澳門回歸25周年，大陸國台辦以澳門為例稱，「一國兩制」完全行得通，且回歸「有好處」，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議。

在今（25）日的國台辦例行記者會上，發言人陳斌華表示，澳門回歸以來取得的「輝煌成就」向世人證明，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度。

陳斌華強調，大陸將繼續積極探索「兩制」台灣方案，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。

此外，國民黨副主席夏立言日前受訪表示，「九二共識」是模糊的文字，在使用上毫無困難與傷害，不去使用的唯一問題是「九二共識」已被民進黨污名化；大家想找其他論述替代「九二共識」，很遺憾就是找不到。

對此，陳斌華回應，「九二共識」明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史反復證明，承認「九二共識」，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益。

陳斌華接著說，否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。希望台灣各界相向而行，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，加強交流合作，共同維護台海和平穩定。

