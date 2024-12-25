美通過國防授權法案挺台　國台辦正告民進黨：鋌而走險將自取滅亡

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦參議院18日通過2025財年國防授權法案（NDAA），並授權將3億美元投入台灣安全合作倡議，顯示美國對台自我防衛能力的持續支持。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（25）日痛批美方行為是對台海在台海「拱火遞刀」，並且正告民進黨，「買再多美國武器，也阻擋不了統一歷史大勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡」。

美參議院通過國防授權法案，為明年度國防預算匡列8950億美元（約新台幣29兆元），並授權將3億美元（約新台幣98億元）投入台灣安全合作倡議，顯示美國對台自我防衛能力的持續支持。

對此，陳斌華回應，「台灣是中國的台灣。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方執意在『2025財年國防授權法案』塞入涉台消極內容，企圖進一步武裝台灣，在台海拱火遞刀。」

陳斌華指出，有關舉動粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。「我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

陳斌華強調，我們敦促美方切實恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，立即停止武裝台灣。「正告民進黨當局，無論怎麼勾連外部勢力，買再多美國武器，都阻擋不了中國統一的歷史大勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。」

另外，記者提問，「大陸國防部日前公佈『2024年中國軍力報告』，稱解放軍有一系列手段「逼台灣談判」；台灣強化應對解放軍的威脅，包括發展不對稱作戰能力、提高全社會韌性等？」

陳斌華指出，美方發佈的所謂「報告」，蓄意挑動兩岸敵意對立，慫恿台灣購武備戰，粗暴干涉中國內政，嚴重違反中美三個聯合公報規定，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

陳斌華再次正告民進黨，「倚美謀獨」、「以武謀獨」沒有出路。「任何人任何勢力都不要低估、更不要誤判我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」