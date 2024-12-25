上海發台胞手冊遭疑統戰　國台辦反批「陰謀論」：統戰是交朋友

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

台北上海雙城論壇日前剛落幕，按慣例雙方準備小禮物給與會來賓，其中上海所贈最新版「台胞服務手冊」，被視為「統戰」手冊，陸委會與指出「對此不樂見」。大陸國台辦發言人陳斌華今（25）日回應，「統戰」通俗來說是交朋友，民進黨的「統戰陰謀論」暴露陰暗心理，用心險惡。

陳斌華指出，上海方面準備的「台胞服務手冊」是為台灣同胞提供實用信息和服務指南，方便台灣同胞在滬求學、工作、就業、創業、生活。民進黨當局不樂見的不是一本小小的「服務手冊」，而是兩岸交流交往。

陳斌華表示，民進黨當局、「台獨」勢力動輒將大陸惠台利民舉措、兩岸交流活動，打上「統戰」的標籤，企圖將「統戰」污名化。「之前，我已就『統戰』的本義正本清源，今天願作進一步說明。

陳斌華解釋，「統戰」通俗而言就是交朋友，搞團結。台灣同胞是我們的親人、家人，我們與其溝通交流、加強團結，為其謀利造福，天經地義，光明正大，無可厚非，民進黨當局的「統戰陰謀論」，充分暴露其陰暗心理、險惡用心。

針對上海方贈送最新版「台胞服務手冊」，內容教學如何辦理大陸「居住證」，被外界質疑是「統戰手冊」。台北市長蔣萬安當時表示，「一本生活資訊的服務手冊就是統戰？我們要對大家有信心」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑回應表示，「北市府事先並沒有把陸方要提供的資料給我們」，並指大陸方面「居住證」，會增加申辦人的個資風險，「我們是不樂見」。