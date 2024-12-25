閻學通稱沒統一時間表　國台辦：學者個人言論

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通日前表示，北京的主要注意力將是重振經濟，不會在這期間制定統一台灣的時間表。對此，大陸國台辦今（25）日回應，「這是學者的個人言論」，並指統一是「矢志不渝的歷史任務」。

閻學通日前在美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊撰文認為，北京的主要注意力將集中在重振經濟，不會在這期間制定統一台灣的時間表；而川普上任後將專注在國內改革和經濟，不願冒大國戰爭風險介入台灣問題，因此中美兩強不太可能會因台灣開戰。

大陸國台辦發言人陳斌華於今日例行記者會上被問及此言論時表示，「這是學者的個人言論」。

陳斌華接著說，「我要強調的是，1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務」。

陳斌華最後強調，「祖國必須統一也必然統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求」。

此外，美國國務卿布林肯近日受訪稱，台灣問題不僅是中國國內的事，而是大家的事，全世界對於台灣若因中國的行為而蒙受危機，沒有國家能夠免疫、不受到影響。

陳斌華指出，台灣是中國的台灣。台灣問題是中國的內政。解決台灣問題，是兩岸中國人自己的事，不容外人置喙。

陳斌華還說，「『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平穩定的最大威脅。美方如果真心希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一。」