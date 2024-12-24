台南大員皇冠假日酒店助孩童圓夢　黃偉哲邀荷蘭美聲馬丁獻唱

▲台南大員皇冠假日酒店自開幕以來，每年平安夜都會舉辦「傳愛‧圓夢」活動，將愛傳到偏鄉小學，市長黃偉哲特別親臨現場，並邀請嘉賓荷蘭男高音Martin Hurkens 馬丁•賀肯斯於酒店大廳壓軸獻唱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南大員皇冠假日酒店自開幕以來，每年平安夜都會舉辦「傳愛‧圓夢」活動，將愛傳到偏鄉小學，2024年幫助北門區北門國小，為38名孩童實現聖誕禮物心願，並邀請學童在平安夜一同到五星級酒店歡度聖誕佳節，小朋友們則獻上木箱鼓演出表達感謝之意。

市長黃偉哲特別親臨現場，並邀請嘉賓荷蘭男高音Martin Hurkens 馬丁•賀肯斯於酒店大廳壓軸獻唱，現場許多粉絲與賓客雲集，歡度溫暖動人的平安夜。

黃偉哲表示，感謝大員皇冠假日酒店8年以來挺過疫情將愛傳遞，為台南的觀光旅遊帶來正向成長，更肯定大員發揮無私奉獻的精神，見證了台南是個有愛的城市。

特別嘉賓荷蘭美聲男高音Martin Hurkens馬丁•賀肯斯為今日平安夜帶來壓軸演出，繼2020年、2022年及2023年獲得廣大迴響之後，今年重返台南，再度為粉絲獻上多首動人歌曲。溫柔而富有情感的迷人嗓音，不僅溫暖現場聽眾，更將動人的旋律和歌詞，轉化為真摯的祝福，如暖流一般觸動大小朋友最純粹的愛與希望。

台南大員皇冠假日酒店表示，「傳愛‧圓夢」公益行動自2017年起迄今已延續8年，為將近400名孩童圓夢。今年員工們為鼓勵北門國小學童，自主認領38份聖誕心願，幫助他們實現心中的聖誕禮物。未來也將持續傳遞愛的力量，相信愛的足跡可以走遍台南市所有國小，讓關懷永不停歇。

25日平安夜裡，北門國小校長李宜學帶領全校38名學生，以木箱鼓演奏勤練已久的曲目，表達感謝之情，並開心地領取自己的心願禮物，度過了一個充滿意義的聖誕平安夜。

北門國小校齡已逾120年，位於井子腳瓦盤鹽田附近，過去以鹽業著稱，現以虱目魚養殖為主，目前全校雖然僅有38名學生，校長李宜學卻依舊秉持著多元教學理念，增進學生的學習動力和自信心，彌補城鄉的差距。

台南大員皇冠假日酒店以實際行動傳遞愛心，邀請去年參與「傳愛‧圓夢」活動的將軍國小學童重返酒店，在校長周志強的帶領下為大家帶來精心準備的陶笛演奏；鄰近酒店的賢北國小，也在校長王韋程的帶領下，呈現孩子們悉心帶來的直笛演奏與合唱表演，為酒店大廳增添不少歡樂與溫馨的氛圍。