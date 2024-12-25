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社會 社會焦點 保障人權

狂噴除臭劑又點火抽菸！休旅車起火燒成廢鐵　2人受傷送醫

▲台南新化發生一起火燒車事件，除汽車燒燬並造成駕駛及副駕駛人嚴重燒傷，火災調查出爐，竟是噴灑車內除臭劑，又使用打火機點香菸才引起爆炸燃燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南新化發生一起火燒車事件，除汽車燒燬並造成駕駛及副駕駛人嚴重燒傷，火災調查出爐，竟是噴灑車內除臭劑，又使用打火機點香菸才引起爆炸燃燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新化區日前發生一起火燒車事件，不僅燒燬還造成駕駛及副駕駛人嚴重燒傷，沒想到火災調查出爐，起火原因竟是噴灑車內除臭劑後，又在車內使用打火機點香菸，才引起爆炸燃燒釀禍。

消防局指出，新化區日前發生一起汽車行駛發生火災案件，除了汽車燒燬外，並造成駕駛及副駕駛人嚴重燒傷。消防車組到達時，發現汽車停放於道路邊，車廂內火舌伴隨著濃煙竄燒出，所幸車內人員已自行脫困於附近民宅待救，消防指揮官立即指揮所屬消防員進行患者緊急救護及滅火攻擊，2位傷者由消防局救護車送往永康奇美醫院治療，火勢順利撲滅，所幸並未延燒其它車輛及建築物。

▲台南新化發生一起火燒車事件，除汽車燒燬並造成駕駛及副駕駛人嚴重燒傷，火災調查出爐，竟是噴灑車內除臭劑，又使用打火機點香菸才引起爆炸燃燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經消防局火災調查，發現是汽車駕駛及乘客，未依產品使用說明進行噴灑車內除臭劑，又於車內使用打火機點香菸才引起爆炸燃燒，由於除臭劑的成分為乙醇（酒精）、銀離子抗菌劑、香精及推進劑（丙烷、丁烷，液化石油氣的主要成分），其中推進劑及乙醇具有高度爆炸燃燒性，當噴灑於車廂內濃度達爆炸界線，遇到火源就會引起爆炸燃燒。

針對此案例，消防局提供下列建議，在車廂內噴灑除臭劑或芳香劑等產品時遵循，以防範類似爆炸火災發生：1、使用前請詳閱產品使用說明，並確實依照產品使用說明，進行安全操作使用。2、車廂內噴灑、密閉一段時間後，務必完全打開車門、車窗通風，讓濃度降低，其密閉及通風的時間，請參考產品使用說明。3、在噴灑、密閉過程及尚未完成通風前，車廂內嚴禁煙火。4、操作使用車內除臭劑，建議將汽車停放在室外陰涼處，且周圍無車輛等可燃物之處所。5、購買車內除臭劑相關產品，建議購買具有中文標示且有標示警語，並於臺灣有相關服務廠商。

▲台南新化發生一起火燒車事件，除汽車燒燬並造成駕駛及副駕駛人嚴重燒傷，火災調查出爐，竟是噴灑車內除臭劑，又使用打火機點香菸才引起爆炸燃燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民朋友，請選購具有中文標示且有標示警語，並在台灣有相關服務廠商之車內除臭劑等相關產品，並確實依照產品說明進行安全之操作使用，以避免發生爆炸燃燒。

消防局長李明峯提醒民眾，如發現交通事故有人受傷、受困或行駛中車輛起火燃燒，請撥打119報案，消防局將立即派遣適當救災車輛前往搶救，但請將事故地點位置講述清楚，並可提示大目標，以利救災車組可迅速到場搶救。

▲台南新化發生一起火燒車事件，除汽車燒燬並造成駕駛及副駕駛人嚴重燒傷，火災調查出爐，竟是噴灑車內除臭劑，又使用打火機點香菸才引起爆炸燃燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局再度提醒，許多汽車使用人會在車內噴灑除臭劑、芳香劑等產品，來增加芳香味或掩蓋車廂內異味，但如未依照產品使用說明來進行操作使用，稍有不慎可能引起火災，消防局籲請民眾使用前，務必請詳閱產品說明，並確實遵守，以防範火災。

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