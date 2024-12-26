許智傑喊告黃國昌「被拍到離場照」　他比對時序：沒參與全部表決

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨立委黃國昌日前爆料，立法院20日進行《財劃法》投票時，綠委許智傑、邱志偉跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，讓許智傑氣得提告。然而，國民黨台北市議員張斯綱PO出許、邱外出的證據打臉，媒體人黃揚明也被比對時間，證實許確實沒有參與到全部的表決。

經濟民主連合等公民團體20日，號召青鳥在立法院外抗議3大爭議法案，當時室外飄雨、氣溫12至14度，青鳥仍期待立院內的51席綠委能守住防線。

然而，民眾黨立委黃國昌事後爆料，立法院20日進行《財劃法》投票時，民眾黨團8人直接離場，留下國民黨、民進黨在場進行表決。此時，出席95人有48人贊成國民黨版，因此多數通過。簡單算一算，當下反對為47位，但民進黨卻有51位立委，只要多兩人到場就可以否決國民黨版的財劃法，代表有4名立委在表決時不在場。

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／翻攝黃國昌YouTube）



許智傑25日帶著女兒許馨到台北地檢署，按鈴提告黃國昌誹謗。許智傑表示，他20日有參與財劃法表決，深夜11時46分也有發言反對國民黨版財劃法，並於深夜12時議事結束後有去室外跟青鳥致謝，怎麼可能沒有參與表決。

同時，許智傑的女兒許馨哽咽地表示，25日是爸爸的生日，本該祝生日快樂及聖誕快樂，現在卻要陪同按鈴申告，「一點都不快樂」。

沒想到，國民黨台北市議員張斯綱25日晚間貼出照片，爆出許智傑、邱志偉20日晚上7時35分許一前一後抵達台北市新生南路一處大樓，待一段時間後，民進黨大老吳乃仁也從同棟大樓離開。同時，立法院正在對《財劃法》進行表決。

▲▼張斯綱曬出照片，證實許智傑、邱志偉兩人離開立院去找吳乃仁。（圖／翻攝自張斯綱臉書）



媒體人黃揚明比對《財劃法》表決時序，發現20日晚間7時31分時，《財劃法》逐條討論首次進入表決前，民進黨團提議點名表決時，當時清點現場在場人數106人，但贊成民進黨團提議者，僅42、43人（2次表決），也就是說，當時民進黨立委51人當中，有8至9人不在場、沒參與表決。

許智傑、邱志偉被拍到外出的時間點（晚間7時35分至8時17分），包括國民黨團的第3條、第4條，以及高金素梅撤回提案等案都完成表決。

黃揚明表示，到了晚間8時51分，韓國瑜接力主持的民眾黨團第8條再修正條文表決時，民進黨團提議點名表決，清點在場人數100人，贊成民進黨團提議的，還是只有43、45人。都比黃國昌日前直播舉例的47人還少。

對此，黃揚明得出2點結論，第一為「許智傑確實沒有所有表決都參與」、第二則是「民進黨立委曾經一度少到只有42人在場參與表決」。