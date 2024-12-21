路過旅館見老公機車停外面　妻蹲點捉姦成功求償200萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女同事小梅（化名）發生婚外情，今年6月間夫妻倆因故吵架，她外出路過旅館時，意外發現丈夫的機車停在外面，進而抓包兩人在旅館開房間，憤而決定對小梅提告求償200萬元。桃園地院法官日前審理之後，判小梅應賠償人妻20萬元較為適當。

▲人妻發現丈夫的機車停在旅館外，沒想到竟變成「捉姦現場」。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案無關。）

人妻在判決書中主張，2021年間偶然發現丈夫阿強疑似與小梅有曖昧之舉，當時丈夫沒有承認，今年6月間夫妻倆因故吵架，丈夫返回父母家居住，沒想到小梅竟趁機約丈夫碰面。

人妻控訴，當時她打電話給丈夫，卻遭掛斷拒接，接著她有事外出，路過某旅館時，意外發現丈夫的機車停在那邊，這才起疑請工作人員打電話通知，結果丈夫竟然與小梅一起下樓，她當場詢問兩人是否有發生性行為，兩人都沒有否認；5天之後小梅又以「大門壞掉需要修理」為由，邀請丈夫到家中同住一晚，並發生性行為，讓她無法接受，憤而決定對小梅提告求償200萬元。

小梅則否認與阿強發生性行為，她辯稱，兩人只是同事關係，工作時會閒聊，但不會透露太多自身婚姻家庭狀況或打探他人的隱私，所以不知道阿強已婚的事情。

不過，桃園地院法官認為，經查證，小梅與阿強確實曾一起入住該旅館，衡諸常情，一般男女同事之間若非有親密交往關係，應該不會相約在旅館見面，縱使兩人當日沒有發生性行為，仍足以認定已經侵害到人妻的配偶權。

法官接著表示，當時小梅自己也是有配偶之人，對於交往對象是否已婚理應更為注意，從現有事證看來，她的說詞顯然有違常情，最終沒有採信，並判她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。