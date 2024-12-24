阿薩德流亡又傳遭妻訴請離婚！　俄羅斯回應了

▲敘利亞領導人阿塞德與妻子艾斯瑪。（圖／達志影像／newscom）



記者張靖榕／綜合報導

對於媒體報導，流亡敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）與英國出生的妻子艾斯瑪（Asma al-Assad）面臨婚姻危機，艾斯瑪並訴請離婚一事，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日公開駁斥，表示「這些說法與事實不符」，並否認阿薩德夫婦在俄羅斯首都莫斯科遭受任何限制或財產凍結的傳聞。

土耳其媒體先前報導，阿薩德夫婦在敘利亞政權被推翻後，流亡俄羅斯並獲得庇護，目前生活在莫斯科，且據稱艾斯瑪已提交離婚申請，計畫返回倫敦。佩斯科夫在新聞電話會議中回應這些指控，強調這些內容「毫無根據」。

俄羅斯長期以來是阿薩德政權的堅定盟友，在敘利亞內戰期間提供大量軍事支持。然而，土媒指出，阿薩德一家人在俄羅斯的生活受到嚴格限制，引發外界關注。

艾斯瑪擁有敘利亞與英國雙重國籍，卻被英國外交大臣拉米（David Lammy）明確拒絕返英。他在本月稍早於國會表示，艾斯瑪是受制裁的個人，「絕不受歡迎」，並承諾將竭盡全力確保「阿薩德家族任何成員無法在英國立足」。

49歲的艾斯瑪出生於英國倫敦，1975年生於敘利亞移民家庭，成長於西倫敦的艾克頓（Acton）。

2000年，25歲的她移居敘利亞，並於數月後與剛繼承父職的阿撒得結婚。擔任敘利亞第一夫人的24年間，艾斯瑪一度是西方媒體矚目的焦點，2011年，美國《Vogue》曾刊登文章，形容她為「沙漠中的玫瑰」，但文章很快因政治爭議被撤下。

隨著敘利亞內戰爆發，艾斯瑪因對丈夫的血腥鎮壓保持沉默而遭到批評。這場內戰導致約50萬人喪生，阿薩德更被指控對平民使用化學武器。

艾斯瑪於2016年接受俄羅斯官方媒體訪問時透露，她曾拒絕一項安排，該安排原計劃將她安全撤離戰亂的敘利亞，但她選擇留在丈夫身邊。2018年，她公開接受乳腺癌治療，並於次年康復，今年5月，她被診斷出罹患白血病並開始治療，隨後暫時退出公眾場合。