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北韓軍人「戰術老舊偏二戰」　烏克蘭：至今未造成重大影響

▲北韓士兵替俄羅斯作戰身亡，結果屍體臉部被焚毀。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

▲北韓士兵參戰至今，多被形容像「炮灰」。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）

文／中央社

烏克蘭一名軍情官員今天告訴法新社，被派至俄羅斯庫斯克州（Kursk）支援其與烏克蘭戰事的北韓軍人，他們參戰迄今尚未對戰局造成重大影響。

基輔當局指出，北韓目前「約有500名軍官和3位將軍」在內共1萬2000名軍人，投入庫斯克州戰事。烏軍自8月來已占領庫斯克州局部地區。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人葉林（Yevgen Yerin）告訴法新社：「北韓軍人參戰並未對局勢造成重大影響。」

葉林指出，北韓軍隊幾乎沒有參與現代戰爭的經驗，這一點在使用無人機方面表露無遺，他們採用的戰術是「早期的，坦白說，這些與第二次世界大戰時期的關聯性較高」。

葉林補充說，「但他們（北韓軍隊）也持續在學習，我們不能輕敵。我們可以看見他們在軍事行動中已考慮到一些事」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日表示，增援俄國的北韓軍隊已有超過3000人在庫斯克州的戰鬥中傷亡。

此外，南韓合同參謀本部23日說，被派至俄羅斯支援其與烏克蘭戰事的北韓軍人，傷亡人數估計約1100人，並表示平壤似乎準備部署更多軍隊和自殺式無人機等軍事裝備抗烏。

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