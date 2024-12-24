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台達電25歲研替疑遭霸凌亡　王婉諭籲股東幫忙：別變謝宜容案翻版

▲▼台達電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台達電總部大樓16日下午發生墜樓案，外傳是25歲新鮮人遭到主管霸凌所致，此事引發軒然大波。對此，時代力量黨主席王婉諭呼籲股東發揮影響力關切、勞動部應該要徹底檢討法令。

王婉諭24日在臉書發文表示，擔任研發替代役的25歲男員工16日墜樓死亡，隨後網路流傳該名男子遭到霸凌，才選擇在上班時間輕生，從清大副校長簡禎富教授的悼詞中，可以了解死者是努力、充滿潛力的青年，以優秀的成績從交大畢業，加入清華工工DALa，且「每項任務都表現優異，盡心負責合作分工」。

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同時，死者也是非常照顧家庭的孩子，為了替家裡分擔家計，雖然老師推薦他繼續攻讀博士，但他還是選擇工作養家，進入台達電，看完老師及網路上的說法後，讓王婉諭感到非常不捨。

▲內湖台達電研發替代役男彭男墜樓身亡，是否遭職場霸凌有待調查釐清。（圖／翻攝網路）

▲內湖台達電研發替代役男彭男墜樓身亡，是否遭職場霸凌有待調查釐清。（圖／翻攝網路）

王婉諭表示，她曾是科技業的一分子，因此知道這個光鮮亮麗的產業背後，有多少輪班基層的血淚與心酸，「我和所有人一樣想知道，一個這麼年輕、這麼優秀的生命，就這樣驟然消逝，真相到底是什麼？」

王婉諭說，事件爆發後，許多網友紛紛在網路上爆料在台達電遇到的工作環境問題，包括被迫在自願離職書上簽名、工作到凌晨3、4點獲頒優秀員工、面試時被告知「會欺負新人，要自己適應」等。

然而，台達電21日發出聲明，對於調查內容沒有任何具體說明，卻宣布要對在網路上指控遭到霸凌的當事人提起刑事告訴，還把臉書的留言關閉（編按：該文設定限制留言），讓王感嘆「解決不了問題，台達電選擇解決指出問題的人。」

【聲明稿】 意外痛失優秀同仁 台達已積極展開内部調查 關於網路流傳不實指控 台達正式提告黃姓離職員工 近日，網路及部分大眾媒體、社群媒體流傳針對12月 16...

台達 Delta 發佈於 2024年12月21日 星期六

王婉諭指出，台達電的調查報告應該要有死者在工作上承受了甚麼、工作負擔及要求合理嗎、每天工時是多少、有沒有對照打卡及監視器紀錄、跟主管互動情形如何、有無遇到權力濫用、有無被任何形式冒犯及威脅等情況，否則僅是簡單說法就會如同謝宜容案「目的良善」的翻版。

她說，若調查報告沒有辦法回答這些問題，而是一句查無不法就想草草了結，「我相信，台灣社會絕對無法接受，所有在科技業服務的工作者也絕對不會接受」；同時，她提及，台達電去年才訂定「台達集團反歧視與反騷擾政策」，也成立了「職場不法侵害申訴處理委員會」處理職場騷擾和霸凌案件，這到底是玩真的，還是表面工夫，我相信不只台灣，全球的投資人都在看。

王婉諭呼籲台達電的股東，必須要履行股東行動主義的規定，發揮股東的影響力，主動關切本案的調查情形，要求台達電一定要落實獨立的調查；另外，王婉諭也喊話勞動部要徹底檢討法令，「不要讓職場霸凌防治淪為笑話，更不要讓職場霸凌的懲處機制繼續真空下去，讓職場霸凌成為台灣勞工永遠的悲傷」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

上週一，僅僅 25...

王婉諭發佈於 2024年12月24日 星期二

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