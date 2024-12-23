前員工爆料遭提告！網怒洗版「好大官威」...台達電緊急做1事

▲台達電一名前員工於PTT發文稱被人資跟主管霸凌。（圖／翻攝自台達官網）

圖文／CTWANT

台達電內湖總部一名研發替代役16日墜樓，外傳遭到主管霸凌，事件引發軒然大波，還有離職員工出面爆料是被霸凌離職。對此，台達電發出聲明稿，除了會積極調查墜樓案外，也會針對爆料的前員工提告，沒想到反遭到大批網友洗版。

據了解，擔任研發替代役的25歲男員工疑遭主管霸凌才墜樓，事後一名曾在台達電工作的網友稱，他也有類似遭遇，今年8月13日進辦公室不久，就接獲人資說要了解工作情形的訊息，到會議後發現桌上有「自願離職單」，「我壓根不想簽，人資就開始恐嚇了」，還聯合主管逼他自願離職，想調去其他廠都被拒絕。

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這名網友痛訴，自己簽下離職日期9月17日，被要求把停止發薪日改成8月14日，13日當天一定要離職，離開台達電後，除了寄信申訴，也向台北市勞工局投訴被資遣，認為遭到人資和主管聯手霸凌。

針對指控，台達電發表聲明，提到該名網友利用此不幸事件的機會，散佈其聘僱合約終止過程的不實指控，尤表強烈譴責，經調查為台達離職員工，「該員於聘僱合約內所議定之3個月試用期間內，工作表現與出勤狀況皆未達正常標準，台達遂於試用期内以合法程序終止其聘僱合約」。

台達電指出，該離職員工在網路上散播不實言論、混淆視聽，並揭露台達員工個資之行為，已強烈損害台達公司商譽及員工個人名譽，21日已對其正式提出妨害名譽之刑事告訴，並將委請外部律師進行後續一切法律行動，捍衛公司合法權益與商譽。

▲台達電發聲明將對離職爆料者提告，遭網友洗版。（圖／翻攝自台達 Delta臉書）

不過，聲明曝光後，網友卻不領情，紛紛留言砲轟：「霸凌的事不查，告人倒是手腳很快」、「人命比較重要？還是處理爆料者才是重點？」「好大的官威啊」、「真的爛得可笑，繼續提油救火喔」、「原來只是要告人，那霸淩的人資呢」。

眼看風波愈演愈烈，台達電火速關閉臉書留言功能，「限制哪些人可回應這則貼文」，但沒針對網友疑問多做說明。

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