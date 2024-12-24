少女麥當勞打工遭性侵輕生亡　議員籲全面稽查未成年打工環境

▲北市麥當勞1名離職女員工疑遭主管性侵後輕生。（示意圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

北市一間麥當勞傳出主管性侵案，一名17歲女子因此罹患憂鬱症，最終自殺。台北市議員許淑華說，嚴厲譴責加害人的惡劣行為，呼籲政府相關部門立即介入調查，徹底檢視案件細節，還給女學生家屬一個公道；她說，勞動部、地方政府，應加速檢討相關規範，對未成年打工環境進行全面稽查。身為民代，她也會持續監督，確保相關機制建立，莫讓悲劇再次發生。

北市勞動局表示，今年12月9日接獲1999市民熱線陳情後，即刻聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，除三度聯繫陳情人說明所有依《性別平等工作法》的申訴權利外，並依規定透過陳情系統回復相關申訴管道予陳情人；同時勞動局亦已限期要求麥當勞在27日前回復有關該案所為之一切調查資料，以利後續查處。

北市勞動局高寶華局長表示，本案已提出性侵害告訴部分，後續係由司法機關進行調查。至於雇主之職場性騷擾防治義務部分，勞動局於收到麥當勞的調查報告後，將依職權進行調查作業。

北市議員許淑華表示，她嚴厲譴責加害人的惡劣行為，呼籲政府相關部門立即介入調查，徹底檢視案件細節，還給女學生家屬一個公道。她說，就她所知，這位襄理不僅對被害人下手，甚至炫耀自己在沒有監視器的地方作案，態度非常惡劣。

許淑華說，更令人擔憂的是，現有受害者可能不只一人，這可能不只是單一事件，而是牽涉更廣的結構性問題，希望更多被害者及相關知情人士勇敢站出來，提供更多證據。

許淑華直言，從這起案件，不僅反映出職場對未成年勞工的保護機制失靈，也凸顯出職場監控管理與通報機制的嚴重不足。呼籲勞動部及地方政府，應加速共同檢討相關規範，對未成年打工環境進行全面稽查；身為民代我也會持續監督，確保相關機制建立，保護未成年人的職場環境，莫讓悲劇再次發生。

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