17歲女遭主管性侵失聯！母河堤旁心碎喚名　隔天河面尋獲冰冷遺體

▲17歲少女輕生亡，母親控訴女兒到麥當勞打工慘遭主管性侵。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、黃資真／台北報導

北市一名母親指控17歲女兒在麥當勞打工，遭李姓襄理以排班為由性侵10幾次，導致少女罹患重度憂鬱走上絕路，引發輿論撻伐。今(24日)少女母親提到，女兒失蹤後曾在報案第2天到河堤呼喚她的名字，最後終於在隔天找到女兒遺體。

母親哀痛提到，女兒從麥當勞辭職後跟她說想出去度假，她也很支持女兒多去外面走走，沒想到返家當天，女兒說要去全家，卻一去不復返失聯，打電話都找不到人。

報案後警消隨即動員找人，僅知道最後定位在河濱公園附近，卻一直沒有消息，憂心的母親曾跑到岸邊呼喚女兒名字，希望她平安回家，結果在報案第3天，警消就在河面上發現遺體，令她心痛不已。

對此，麥當勞表示，公司今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於5月解雇被申訴之當事人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。