17歲少女遭主管性侵輕生亡！麥當勞公開「事件處理過程」

▲麥當勞爆工讀生遭主管性侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者蕭筠／台北報導

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，期間遭李姓主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症最終輕生。整起事件由少女母親在社群網站上發文後曝光，掀起熱議。對此，麥當勞今（24）日公開處理過程，表示由於此事引發社會高度關注，說明案件時序如下：

1. 3月3日申訴人向司法機關針對性侵部分報案。

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2. 3月25日申訴人針對性騷擾部分向餐廳經理反映，餐廳經理立即回報人資部門，申訴人正式向公司提出性騷擾申訴。

3. 3月26日公司依3月8日勞動部最新實施的《性別平等工作法》，聘請具備性別意識的外部專家，與公司人資、法務人員組成調查小組。

4. 4月9日進行調查訪談會議，分別訪談申訴人與被申訴人；申訴人由父母及男友陪同參加調查會議。公司於訪談時，同時獲悉申訴人已於3/3向司法機關針對性侵報案。(補充說明：雇主僅能針對性騷擾事件調查處理，如遇性侵情事將提供對應的協助與陪同報案)

5. 5月1日調查小組完成調查報告。於5月6日召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒之解僱處分。並於5月7日寄出申訴事件通知書給申訴人，告知調查結果。

6. 5月8日公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果。

7. 8月7日、9月10日公司回覆士林地檢署提供性侵案相關調查資料。

針對性侵部分已進入司法程序，麥當勞表示：「已提供地檢署調查事證及報告，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。」

該名母親在Threads發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」；她指出，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症，偷偷去看醫生。並指出，女兒最終選擇離職並報警，隨後也向麥當勞申訴，公司調查後迅速於今年5月解雇涉案主管。

少女母親表示，女兒跟她說李姓主管知道監視器死角在哪，每次下班就把她拖到死角性侵，而女兒報警提告並且從麥當勞離職後，李姓主管還打電話騷擾，並對女兒說「我是富二代，妳告不贏」。

對此，士檢指出，承辦檢察官已多次傳喚告訴人、告訴代理人及被告與辯護人，並向涉案速食店調閱相關資料，進行查證及製作勘驗筆錄，以釐清案情。檢方強調，全案調查過程秉持依法處理原則，進展將依程序推進。

麥當勞則於昨日發出最新聲明，「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。對此令人遺憾的事件，謹向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。」

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