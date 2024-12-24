閨蜜曝麥當勞少女「只分享快樂」　父4萬薪養5口...房租就要2萬6

記者黃宥寧、黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

台北一名17歲少女2022年開始在麥當勞打工，卻疑似遭主管以排班為由權勢性侵，導致少女不堪壓力罹患憂鬱症，最終決定結束生命。據了解，少女家中經濟狀況不佳，一家五口全靠爸爸4萬多元的月薪收入生活，她為了幫忙分擔家計，放棄升學選擇出社會打工賺錢，卻因此走上絕路。

▲少女母親出面控訴，女兒遭麥當勞主管性侵，不堪壓力憂鬱輕生亡 。（圖／記者黃彥傑攝）



少女的閨蜜低調透露，少女個性報喜不報憂，平常只跟她們分享快樂的事，且少女國中學業不差，成績在班上排名約中上，但似乎因家中經濟狀況不佳，高中畢業後就沒繼續升學。

▲少女一家五口全靠爸爸4萬多元月薪養家，因此才到麥當勞打工幫忙減輕經濟壓力。（圖／記者黃彥傑翻攝）



少女母親今受訪表示，家中除了女兒還有24歲、21歲兒子，2個兒子都還在念書，她因憂鬱症腳又受傷無法外出工作，家裡經濟收入全靠在工地工作的爸爸，一個月收入約4萬多元，扣掉一個月2萬6千元的房租，僅剩1萬4千元要養活一家五口實在是捉襟見肘，女兒才會去麥當勞打工，就是想幫家裡減輕經濟負擔。

少女母親說，女兒遭麥當勞主管以排班權勢性侵長達1年，礙於經濟壓力，又擔心她憂鬱症復發，女兒始終不敢對外求援，只好獨自隱忍，直到今年3月女兒受不了離職並報警，但仍因不堪壓力罹患憂鬱症，偷偷去看診也不敢跟家人說，直到後來她無意間看見女兒手機，才知道女兒遭主管性侵，沒想到女兒最終會因此走上絕路，令她心痛不已。

對此，麥當勞表示今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於5月解雇被申訴之當事人。

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