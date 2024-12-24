全聯倉儲惡火奪9命　民間機構捐熱顯像儀...提升救災量能

▲全聯倉儲惡火奪9命，民間機構捐熱顯像儀提升消防救災量能。（圖／市議員賴順仁提供）



記者游瓊華／台中報導

位在台中大肚全聯倉儲惡火奪走9條人命，火警發生當下，消防局出動室內搜索空拍機和熱顯像儀，協助救災，也顯示科技工具的重要性。有鑑於此，台中市順仁兄弟會宣布捐贈消防Z-1手持式熱像儀6台及義消執勤受傷慰問金15萬元，由創會長、市議員賴順仁、順仁兄弟會長徐乙寶等人親自捐贈，消防單位也回贈感謝狀。

▲台中市議員賴順仁以及順仁兄弟會募資30萬元，捐贈6台熱顯像儀給消防單位。（圖／市議員賴順仁提供）



這次受贈單位是台中市消防局第八救災救護大隊水湳分隊，第八大隊長蔡昭霖除了感謝市議員賴順仁以及順仁兄弟會外，也提到現今消防人員面臨的災害狀況更多樣化，個人裝備的升級也極其重要。這次受贈的個人救災用熱顯像儀，擁有雙攝影機設置，為消防員提供熱成像和視覺成像功能，溫度測量範圍為-20°C至550°C，使消防員能夠準確評估溫度變化並確定需要關注的關鍵區域，也能提供即時熱成像，確保準確的監控。

賴順仁指出，深刻體會消防局人員為保障市民生命財產安全所付出的辛勞，於是在順仁兄弟會月例會上，會長徐乙發起捐贈，共同集資購買消防Z-1手持式熱像儀6台約30萬元，希望透過捐贈活動能發揮「拋磚引玉」的效果，讓更多社會大眾了解到第一線消防員所面臨的挑戰，並鼓勵大家一起支持偉大的消防人員。