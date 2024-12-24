假投資詐騙案最多　枋寮警提醒：50歲以上最容易被騙

▲枋寮警分局詐騙案中以假投資案最高，籲請民眾不要被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮分局因應詐騙案件不斷演變的手法，提升民眾防詐意識，針對近期詐騙趨勢進行說明，並提供防詐騙的實用對策，特召開記者會，「分析詐騙案件，強化防範意識，守護民眾財產安全」。

枋寮警分局統計今年1到11月發生225件詐欺案，財損金額達6,322萬0,019元，前六名詐欺類型，為假投資(占20.88%)、假網拍(占10.22%) 、假借銀行貸款詐財(占8.88%)、騙取金融帳戶(卡片) (占8.88%) 、中獎通知(占7.55%)、解除分期付款(騙賣家) (占6.22%)。其中假投資為案件數最多，損失金額達3,985萬757元，佔全部財損金額63%，以年齡層分析則以50歲以上民眾占被害人達23.52%最多。

其中與金融機構合作攔阻詐騙案件為6件，金額達197萬1100元，警銀合作，攔阻詐騙有成效，利用銀行第一線員工憑藉警覺性與專業知識，及時識破可疑行為，避免民眾財產遭受損失。

另查獲車手件數為3件，查獲金額達396萬，也深入與地方機構、學校及社團合作，舉辦更多防詐講座，讓反詐觀念深入社區，打造更安全的生活環境，守護自己的財產安全，

警方請詐騙被害人現身說法，小花（化名）今年6月收到侄兒使用LINE通訊軟體的訊息，其侄兒表示因積欠債務需要借錢，她便立即前往銀行欲匯款新臺幣20萬元，因匯款金額較大且用途說明不清，行員機警發現便通知警方到場協助，警方告知她現在詐騙案件很多，也進行案例宣導，並表示要再次查證，她才驚覺自己真的遇到詐騙!被害人也呼籲，無論是接到電話、短信還是網絡信息，都要保持高度警覺，不要輕易相信對方，要多查證確認。

另除鼓勵民眾加入165 LINE官方帳號、165全民防詐騙臉書粉絲專業外，警政署「打詐儀表板」獨立網站已於12月1日正式上線，已整合「每日詐騙現況」、「最新詐騙案例及手法」、「防詐公式拆解」及「各類型宣導影片」；在12月10日各公家機構已懸掛「到府收款、到府幣商都是詐騙」紅布條，目的均在於提升民眾反詐騙觀念，提升民眾反詐騙免疫力。

枋寮警分局長林俊雄表示，將持續加強打詐作為，利用派出所同仁於勤區查察勤務時進行入戶宣導，使反詐觀念深入民心，提高民眾警覺心，如果民眾遇有任何詐騙問題，請立即撥打110、165或至附近派出所詢問，避免被騙。