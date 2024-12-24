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屏東警連續3天酒駕大執法　取締26件違規…16案超標法辦

▲屏東縣政府警察局3天酒駕大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局3天酒駕大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於20日至22日3天展開酒後駕車取締大執法，共取締違規26件，其中16件移送依公共危險罪法辦，另有10件處以行政裁罰。此項執法專案目的在嚴格維護用路人安全，減少酒駕肇事風險，確保民眾免於酒後駕車帶來的危害。

▲屏東縣政府警察局3天酒駕大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警察局指出，酒駕駕駛人因判斷力及反應速度下降，極易引發嚴重交通事故，對於其他用路人的安全構成極大威脅；今年1月迄今共取締酒後駕車違規2,230件，然而酒駕事故也造成7人死亡、346人受傷，雖較去年同期死亡減少7人，受傷減少27人，這些事故仍對許多家庭造成無法彌補的損害，成為社會關注的重大安全隱憂。

警察局這次取締行動中，針對酒駕高風險時段及地點進行重點部署，展現打擊酒駕的決心。3天內取締的16件酒駕違規案件中，涉公共危險罪的違規者均移送司法機關偵辦，其他違規者則依法裁罰。

警察局局長戴台㨗表示，酒後駕車是一種對自己和他人極不負責任的行為，不僅危害駕駛人自身安全，更威脅其他用路人的生命與財產；酒精濃度越高，駕駛人肇事的機率也越高，帶來的風險極其嚴重。戴局長強調，飲酒後應選擇代駕、計程車或由親友接送，切勿冒險駕駛，以免釀成悲劇。他也呼籲民眾共同遵守交通法律，珍惜生命，拒絕酒後駕車，與警方攜手打造安全的交通環境。

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