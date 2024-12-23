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佛光山潮州講堂送臘八粥　暖和埔警員警的心

▲佛光山潮州講堂監持釋妙辰法師送來臘八粥給內埔警分局員警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲佛光山潮州講堂監持釋妙辰法師致贈臘八粥給內埔警分局、(記者陳崑福／翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

佛光山潮州講堂監持釋妙辰法師、釋有助法師及師兄姐一行，爲預先慶祝佛陀成道日（農曆12月8日）暨在歲末年終時刻，慰勞警察同仁一年來的工作辛勞，特地於今(23)日早上準備臘八粥約70碗，致贈給內埔分局全體員警享用，讓員警暖在心頭。

▲佛光山潮州講堂監持釋妙辰法師送來臘八粥給內埔警分局員警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲佛光山潮州講堂監持釋妙辰法師送來臘八粥給內埔警分局員警 。（圖／記者陳崑福翻攝）

臘八粥緣起於佛教徒效法牧羊女供養乳糜的典故，於每年農曆12月8日當天，是佛陀成道紀念日，以五穀及諸果物煮粥供佛，稱為「臘八粥」；而其實「8」只是一個數字而已，不一定真要有八種食材。

豐富營養且熱騰騰的臘八粥，緣起於佛教徒效法牧羊女供養乳糜的典故，於每年農曆12月8日當天，是佛陀成道紀念日，以五穀及諸果物煮粥供佛，稱為「臘八粥」；而其實「8」只是一個數字而已，不一定真要有八種食材，讓大家吃了臘八粥能共同分享佛陀成道的法喜，同時也將佛陀加持過的平安、幸福感及歡喜心，帶給內埔警分局全體員警。

內埔警分局表示，很感恩國際佛光會內埔分會妙辰師父、有助師父及師兄姐們提供的健康臘八粥，讓員警感受到慰勉及疼惜，營養的粥品不僅溫暖了的肚子，也再次加熱了一年來因工作辛勞而疲憊的心，讓警察們能再充飽體力及心力後，再接再厲為治安及交通做出最大努力。

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