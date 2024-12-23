愛在聖誕-愛心義賣　警扮聖誕老人設攤宣導防詐、交安及反毒

▲警扮聖誕老人設攤宣導防詐、交安及反毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉公所與池上國際同濟會於22日16時，在池上鄉忠孝路與中山路路口草皮區舉辦「愛在聖誕節-池上鄉聖誕節愛心義賣活動」，池上鄉鄉長林建宏及公所團隊用心策劃，愛心義賣廠商擺滿會場周邊，溫暖整個會場。關山警察分局「識詐交安宣講團」也受邀設攤宣講防詐及交安，並以有獎徵答方式民眾互動，贈送宣導品種類豐富實用，效果一級棒。池上分駐所所長蔡欣妤還率同警員薛有博及謝汝輊戴上「小紅帽」扮成聖誕老公，於攤位外發送「反光拍拍圈」並強力放送「1聽2掛3查證」防詐三步驟及反毒，就是要讓每位民眾安全相隨。

9公尺高的聖誕樹佇立於會場，民眾攜家帶眷拍照逛街購物，獻上一份暖暖愛心。於16時主持人宣布活動正式開始，森巴鼓隊的節奏，把活動烘托得熱鬧非凡，舞臺上表演者勁歌熱舞，舞臺下觀眾也抱以熱烈掌聲。

此次義賣活動吸引眾多廠商共襄盛舉，人潮也將會場擠得水洩不通，大家一起做公益，把寒風都變成暖風。關山警察分局「識詐交安宣講團」也受邀「與民同樂」，由偵查隊、第四組及池上分駐所設攤宣導，並以有獎答方式與民眾互動，宣導最常見的詐騙為「假網拍、假投資、假檢警、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等6大手法，遇到疑似上述狀況，請撥打165反詐騙專線，或110報案電話請求協助，並遵循「1聽2掛3查證」防詐三步驟以免被騙。

除此之外，在路權部分，如果在路口看到「閃光黃燈」或「閃光紅燈」，黃燈減速慢行，紅燈停車再開，以確保行車安全。員警也一再重申切勿酒後駕車，因為酒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾的傷害，並呼籲民眾飲酒後，請以代駕或請親友接送等方式返家，以免樂極生悲，發生不可逆的憾事。

另俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品，是指含有「依托咪酯(Etomidate) 」的電子菸，自去(112)年在國內流竄，造成多起毒駕及重大死傷事故，為維護社會治安，法務部已於113年11月27日將依托咪酯、美托咪酯及異丙帕酯等3類列為第二級毒品，請民眾切勿吸食，以免影響個人健康及大眾安全。

關山警察分局表示，期望透過一次又一次的宣導，喚起民眾的防範意識，以有效「阻絕詐騙、防制事故」；另呼籲民眾，若發現可疑人事物，請立即撥打110或是當地分駐(派出)所電話，警察將儘速抵達，並提供妥適處置，以維民眾生命財產安全。