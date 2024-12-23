台東縣12月份道安會報召開　執行跨年交通動線規劃疏導管制措施

▲台東縣12月份道安會報。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣113年12月份道路安全聯繫會報，23日下午在縣府第一會議室召開，台東縣警察局、各警分局、台東縣議會、各相關單位及道安會報各小組人員與會，台東縣長饒慶鈴請各道安編組單位積極落實執行跨年晚會用路人、車疏導措施，以及加強要求施工廠商於春節前加速工程進度，做好警示措施。

饒慶鈴表示，2025年即將來臨，縣府在台東市國際地標舉行2025年台東跨年晚會-東漂去旅行大型演唱會，今年已邀請眾多知名歌手，屆時將帶來許多車潮及人潮，請各單位務必做好周邊用路人、車疏導措施，維護行車安全與順暢。

台東縣積極推動台東慢經濟，已規劃設置公共自行車場站，並設置了14個站點、140台公共自行車，未來將持續逐步擴大設點，成為東部第一個引入YouBike的城市，屆時騎乘公共自行車的人數將逐漸增加，請各單位加強宣導騎乘自行車交通安全宣導工作，也請工程小組持續檢視轄內自行車行車安全環境，以維護交通安全。

另外，114年春節假期還有將近1個月，請各路權單位加強要求施工廠商加速工程進度，確實做好施工路段安全警示措施，並儘早回復道路平順，以維民眾用路安全。

台東縣警察局交通隊長劉正達工作報告則指出，113年1至11月份，A1類（含30日）死亡交通事故，共計有51件，死亡人數計有54人，與目標容許值66人減少12人，執法小組持續針對轄內易肇事路段，自今年1月起加強攔檢稽查勤務，優先取締超速及未繫安全帶，迄今已攔停舉發7191件超速違規、3555件未繫安全帶，取締酒後駕車計1,459件，亦請持續加強電視媒體及平面文宣宣導交通安全宣導工作，持續以提高道安防制成效。

微型電動二輪車於11月30日開始實施全面領牌規定，呼籲民眾應使用合法掛牌的微電車上路並完成強制汽車責任險的投保，騎乘者除了必須年滿14歲，還必須配戴安全帽，不酒後駕車，遵守相關交通規則，尚未完成領牌微電車，不得行駛，也不得停放於道路，並應儘速完成領牌作業，以免違規受罰，警察局自11月30日起舉發未依規定領用牌照2件、未戴安全帽1件以及酒後駕車(含拒測)2件。

酒駕零容忍，目前正值年終尾牙活動，為防制酒後駕車肇事，確保行車安全，車輛駕駛人勿心存僥倖，以免造成自己或他人生命財產遭受危害並波及無辜家庭。執法小組除加強交通稽查勤務外，在次重申「酒後駕車、害人害己」，請宣導小組共同配合宣導。