獨／暑假才上班！19歲女打工途中被撞死　寵物樂園超震驚

記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區東山路二段今天發生一起死亡車禍，一名19歲楊姓女騎士遭對向駕駛BMW的31歲沈姓男子撞飛後，摔落2層樓、深約6公尺深的邊坡，警消獲報趕到現場，緊急將人拉起送醫搶救，無奈仍回天乏術。據悉，楊女在附近的大型寵物樂園打工，剛入職沒幾個月，卻在上班途中發生意外，公司接獲消息也震驚哀痛，表示將協助家屬處理後續事宜。

據了解，楊女在北屯區大坑山上的寵物樂園擔任工讀生，今年暑假過後才入職，今天一早楊女從潭子家中出發要到公司上班，未料卻遭遇橫禍，被對向一輛BMW M2雙門跑車高速衝撞，連人帶車墜落山坡，事故地點距離公司只有800公尺。

▲台中一名19歲楊姓女子今天前往上班途中，在距離公司不到1公里處，遭失控衝到對向車道的BMW撞飛，，送醫搶救仍回天乏術。（圖／民眾提供）



當地居民表示，該路段車速快，又有急彎，即便有測速照相，許多駕駛仍超速行駛，已經發生過好幾次車禍，向有關單位多次反映陳情改善，或是設置紅綠燈都無下文。

事故地點附近監視器也拍下整個車禍發生過程，相當驚悚，監視器拍到楊女騎車到一半，無預警遭BMW從左側撞上，瞬間整個人噴飛掉落山坡，過程僅數秒鐘，畫面十分驚悚。

▲監視器畫面拍下車禍發生的驚悚瞬間，BMW無預警衝到對向車道撞飛女騎士。（圖／民眾提供）