4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

記者許權毅／台中報導

在台中市警局警犬隊服務近7年的「黃金戰隊TCPB」畢業了，四隻警犬Tiny、Candy、Pinky及Bobby昨天(24日)由警局舉辦畢業典禮，正式卸下「警用胸背帶」改用普通寵物的背帶，4隻警犬中，Tiny跟Bobby的新主人是前任領犬員，自然相當熟悉，Candy、Pinky跟新主人分別來自苗栗與台中，都是精心挑選過，其中，Candy的新家還有700坪草皮，可以讓牠盡情跑跑。

▲台中4隻明星警犬昨日正式退休，飼主昨日將「警用胸背帶」（左）卸下，換上全新的一般的寵物用胸背帶（右）。（圖／記者許權毅攝）



台中市警局說，四隻警犬以警局英文縮寫「TCPB」依序命名，Tiny跟Candy為緝毒犬，參與過許多重要案件，甚至曾找到毒販藏在包包夾層的毒品，就連嫌犯自己都「忘記了」，更不論許多搜索、臨檢現場，都屢屢立功。Pinky跟Bobby則為偵爆犬，雖相關案件較為稀少，但是每每有重要場合，就得由牠們出動仔細搜索，負責活動維安，當然，4隻警犬也是大小朋友的最愛。

▲▼4隻警犬昨日受頒獎章，並且並由新任飼主到場將狗狗帶回新家，下圖為Pinky。（圖／記者許權毅攝）



警方說，警犬對台中治安默默付出的英雄，不僅找到了理想的歸宿，更迎來了狗生的第2個春天，也意味著這4位退役警犬，未來的每一天都能夠平平安安。

▲偵爆犬Bobby相當愛吃，見到食物在眼前，瞬間聽話不動，惹得眾人大笑。（圖／記者許權毅攝）



24日是平安夜，警局特別替4隻警犬舉行畢業典禮，並邀請經過層層篩選，才取得領養資格的4位領養人到場。由刑大大隊長李明道，親自頒發特製勳章給Tiny、Candy、Pinky及Bobby，狗狗們似懂非懂，但活潑又開心的模樣，想必也很期待退休生活。

▲Candy新飼主齊女士家中有700坪草皮，可供盡情奔跑。（圖／記者許權毅攝）



儀式結束後，新主人一一替警犬卸下「警用胸背帶」，改成一般「老百姓款」，警犬們也正式卸下任務，可以好好享受退休後的生活。

至於4位新主人是誰、是否有良好環境？警方也逐一說明。Tiny跟Bobby的新主人就是前任領犬員，跟警犬過往就朝夕相處，有深厚感情，兩人都表示「牠們的後半生，我們會用全部的愛來陪伴」。

Candy的新主人為苗栗縣齊女士擁有3隻狗狗、1隻貓咪，家中有700坪草皮可以供奔跑，過往也擁有許多飼養經驗，特別喜歡拉布拉多，這次中選擔任新主人，齊女士也說：「這是緣分」。

Pinky新主人為台中蔡小姐，家裡就住在東海商圈，有完善的環境，並且曾經飼養3個月大的拉布拉多到16歲終老，對狗狗疼愛有加。

▲警犬Tiny是緝毒犬，立下多次大功。（圖／記者許權毅攝）



上述領養人，均是從百人中海選，最終才成功與警犬媒合。警方說，4隻警犬終於能夠放下重擔，享受屬於牠們的幸福晚年。這不僅是一個完美的句點，更是嶄新狗生的開始。