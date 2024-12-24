中華郵政可望轉虧為盈　王國材5支箭繳成績單「估盈餘破20億」

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政去年受高額避險成本影響，首度虧損且達16.5億元，今年更面臨避險成本攀升到310億元新高挑戰，不過中華郵政董事長王國材今年8月接棒後祭出5支箭，繳出漂亮成績單，今年將轉虧為盈，且盈餘估超過20億元。

百年中華郵政去年首度虧損，主要是面臨國外避險成本294億元衝擊，不過今年避險成本不減反增，高達310億元創下新高，讓中華郵政面臨困境，前交通部長王國材臨危受命接棒中華郵政董座一職，首要任務就是要轉虧為盈。

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中華郵政董事長王國材表示，中華郵政去年首次發生16.5億元虧損，主要是資金應用和郵務、儲匯和壽險三業遇到困境，包裹、快捷量下降，許多業務也衰退一成五，因此他從五方向改善，今年將可轉虧為盈，不但將去年虧損的賺回來，今年盈餘預估可能超過20億元。

除投資配置調整外，王國材也從5方向推動改善，首先是數位化不足，王國材表示，郵局郵務寄送和取件，比起民間物流公司差很多，儲匯、壽險在金管會管理下雖得上其他銀行，但仍有不足處，他上任後要求規劃郵政數位發展藍圖建置，包括APP和網路改善，緊急項目將於今年底和明年6月底完成，資訊改革要跟上同業。

另過去中華郵政i郵箱因使用率不彰，遭立委要求「收起來」，不過王國材表示，中華郵政2408個i郵箱將建置第五代系統，類似蝦皮無人店，最大改變是將投遞與取件分開，投遞將有專門收件櫃可大量收件，取件部分僅需要一組手機號碼和密碼就可取貨，明年2月示範店上路。

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

壽險部分，王國材表示，壽險來客到支局人數很少，因此網路變得很重要，透過網路和行動投保，民眾不需要到櫃檯就可以購買保險；另儲匯方面，郵局VISA跟金融卡，將與行動支付相關結合，希望與郵政發展藍圖數位化介接，使用者介面能做得更好，預計明年6月第一波完成，儲匯衰退明年7月出現成長。

此外，第二項改善，王國材表示，將流失客戶找回來，對客戶維持和開發來說是很重要的事；第三，再創集郵熱潮，目前集郵熱度一天一天衰退，郵票重點不在票面好看，最重要的是背後故事和文化，改變的起手式就是推動12強冠軍明信片和郵摺，目前明信片賣了15萬張，郵摺預訂2萬份。

第四個改革，王國材指出，中華郵政i郵購電商平台有2400家商家，將近11萬項產品，目前無法跟大型電商比賽，但希望轉型成為全國最具特色平台，譬如台灣特有伴手禮、廟宇物品等，台灣最特別的東西都可以在i郵購找得到，未來不是拚大而是找出特色。

第五項改革則是推動人員接班計劃，王國材表示，中華郵政公司化前具公務員資格的轉調人員佔52%，現在只剩25%，高層主管都是轉調人員，預估到116年轉調人員會剩1千人，很多優秀主管面臨退休，後面接班計劃、職階人員如何接班以及主管養成，都是重要工作。