TEAM TAIWAN明信片開賣「網站一度塞爆」　集郵迷連搶300張

▲民眾一早到郵局購買「TEAM TAIWAN冠軍明信片」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華隊12強周邊商品搶翻，中華郵政今（18日）起再推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動，全台開賣20萬張明信片，全台郵局和i集郵網站同步開賣，一早就有民眾一口氣搶購300張，i集郵網站一開賣一度短暫塞機，1個多小時就賣出7千張。

中華隊拿下2024年世界棒球12強冠軍，中華郵政公司繼推出「TEAM TAIWAN 冠軍郵摺」後，今天起至114年1月24日再推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動接力登場，全台開賣20萬張「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，除各地郵局可買到外，i集郵網站也可以購買，每張10元，只要貼上5元郵票，就可把祝福寄到中華隊手上，還可參加抽獎與中華隊球星合影。

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今天上午一開賣，i集郵網站一度短暫塞機，i集郵配額1萬張，1個多小時就賣出7千多張，各地郵局也陸續出現購買民眾，台北北門郵局一早就出現民眾一口氣搶購300張，還有集郵迷也連買200張，其餘民眾購買最少則是以10張起跳。

▲民眾顏小姐一早到郵局購買40張「TEAM TAIWAN冠軍明信片」。（圖／記者李姿慧攝）

連買40張「TEAM TAIWAN冠軍明信片」的民眾顏小姐則表示，她不是集郵人士，因為台灣這次國際賽事拿到冠軍，加上她和朋友有和國外同好玩國際明信片交流，抽一個地址寄一張明信片給對方，因此趁這次出了「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，買冠軍明信片來寄，部分也自己收藏，加上幫朋友買，總共買了40張。

顏小姐說，她還沒有打算寄明信片給哪個中華隊國手，主要是考量明信片不見得會真的到選手手上或逐一閱讀，所以目前傾向自己收藏。

▼全台郵局今起開賣「TEAM TAIWAN冠軍明信片」。（圖／記者李姿慧攝）