林郁婷母校鶯歌國中打造金牌郵筒　中華郵政：激勵所有人勇敢逐夢

▲中華郵政於林郁婷母校鶯歌國中設置金牌郵筒。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為記錄「台灣女兒」林郁婷成為台灣首位奪得奧運金牌拳擊手，中華郵政公司於林郁婷母校鶯歌國中對面設立「奧運金牌郵筒」，今(20日)舉辦啟用典禮，林郁婷也出席見證。中華郵政表示，這座特殊郵筒不僅象徵著林郁婷的榮耀，更希望藉此啟發所有人，勇敢追逐自己的夢想，無懼困難，堅持到底。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，在2024年巴黎奧運，林郁婷不畏強敵，成功為台灣獲得首面奧運拳擊金牌，中華郵政公司特別設置了第4座的奧運金牌郵筒，激勵所有人學習運動家堅持夢想、奮鬥不懈，盼林郁婷未來持續於國內、外的拳擊競賽中發光發熱，再創佳績。

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▲中華郵政於林郁婷母校鶯歌國中設置金牌郵筒。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政強調，金牌郵筒的設立，不僅是對林郁婷的致敬，更是傳遞希望的象徵，期盼透過專屬郵筒向全國傳遞正能量，能激勵更多年輕人相信，只要勇敢做夢、努力不懈，未來就能擁抱自己的金色榮耀，迎向屬於自己的高峰。

為表彰林郁婷的貢獻，以及拳擊之路的輝煌戰績，中華郵政公司也發售「台灣女兒林郁婷郵摺」1 款，每本內含林郁婷結合「永續郵票」個人化郵票 1 張，售價500元。該郵摺即日起開放民眾於板橋郵局轄下支局預訂，另同日上午8時30分起於「i集郵」網站訂購。