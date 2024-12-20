　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林郁婷母校鶯歌國中打造金牌郵筒　中華郵政：激勵所有人勇敢逐夢

▲▼中華郵政於林郁婷母校鶯歌國中設置金牌郵筒。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政於林郁婷母校鶯歌國中設置金牌郵筒。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為記錄「台灣女兒」林郁婷成為台灣首位奪得奧運金牌拳擊手，中華郵政公司於林郁婷母校鶯歌國中對面設立「奧運金牌郵筒」，今(20日)舉辦啟用典禮，林郁婷也出席見證。中華郵政表示，這座特殊郵筒不僅象徵著林郁婷的榮耀，更希望藉此啟發所有人，勇敢追逐自己的夢想，無懼困難，堅持到底。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，在2024年巴黎奧運，林郁婷不畏強敵，成功為台灣獲得首面奧運拳擊金牌，中華郵政公司特別設置了第4座的奧運金牌郵筒，激勵所有人學習運動家堅持夢想、奮鬥不懈，盼林郁婷未來持續於國內、外的拳擊競賽中發光發熱，再創佳績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中華郵政於林郁婷母校鶯歌國中設置金牌郵筒。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政於林郁婷母校鶯歌國中設置金牌郵筒。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政強調，金牌郵筒的設立，不僅是對林郁婷的致敬，更是傳遞希望的象徵，期盼透過專屬郵筒向全國傳遞正能量，能激勵更多年輕人相信，只要勇敢做夢、努力不懈，未來就能擁抱自己的金色榮耀，迎向屬於自己的高峰。

為表彰林郁婷的貢獻，以及拳擊之路的輝煌戰績，中華郵政公司也發售「台灣女兒林郁婷郵摺」1 款，每本內含林郁婷結合「永續郵票」個人化郵票 1 張，售價500元。該郵摺即日起開放民眾於板橋郵局轄下支局預訂，另同日上午8時30分起於「i集郵」網站訂購。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：肉已經壞死了⋯
鍾佳濱拿油壓剪為青鳥開路　國民黨轟：這是民進黨的民主精神？
徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄：饒過我
倉儲大火9死！水電工困3F殞命　哥悲痛認屍：不敢讓老父知道
水電工慘死3樓夾層　家屬返全聯倉儲...悲痛招魂20分鐘
王仁甫女兒18歲生日　驚收6位數大禮！
獨／張惠妹大巨蛋開唱　2大亮點搶先曝：幾乎是全新演出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父親遭騙70萬！他扮3角「詐騙你的詐騙」曝細節　集團把錢全吐出來

林郁婷母校鶯歌國中打造金牌郵筒　中華郵政：激勵所有人勇敢逐夢

3年來首見萊姆病！法國男來台「大腿紅疹」確診　全球近萬例死亡

追星族衝上台「3原因拒中國人來台」！他一看傻眼：先把腦追回來

跨部會查緝假車牌「11月大降54%」　公路局網路巡查移送651件

國中妹「被媽逼穿1物」超不舒服　一票苦主爆共鳴：穿到瘀青

觀光署推「微笑南灣鐵道旅遊」影片行銷台灣　王滿嬌擔綱主演

病患命危「家屬想找乩童」　醫秒答應：都是為了病人好！結局催淚

出門前「家人都會問這1句」　她喊壓力大！網爆共鳴：我媽也會問

高行健新書《呼喚新文藝復興》發表　提倡藝術與文學回歸創作自由

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

父親遭騙70萬！他扮3角「詐騙你的詐騙」曝細節　集團把錢全吐出來

林郁婷母校鶯歌國中打造金牌郵筒　中華郵政：激勵所有人勇敢逐夢

3年來首見萊姆病！法國男來台「大腿紅疹」確診　全球近萬例死亡

追星族衝上台「3原因拒中國人來台」！他一看傻眼：先把腦追回來

跨部會查緝假車牌「11月大降54%」　公路局網路巡查移送651件

國中妹「被媽逼穿1物」超不舒服　一票苦主爆共鳴：穿到瘀青

觀光署推「微笑南灣鐵道旅遊」影片行銷台灣　王滿嬌擔綱主演

病患命危「家屬想找乩童」　醫秒答應：都是為了病人好！結局催淚

出門前「家人都會問這1句」　她喊壓力大！網爆共鳴：我媽也會問

高行健新書《呼喚新文藝復興》發表　提倡藝術與文學回歸創作自由

選罷法「連署加嚴」三讀！罷免連署需附身分證影本　冒用個資最高罰百萬

高雄男闖紅燈猛撞女騎士「2機車纏成麻花捲」　他慘被壓在地

蔡阿嘎突祈求「用前員工10年壽命換」！　砸8位數重金：萬事拜託

Hanni簽證「明年初到期」！ADOR正準備幫延簽　若解約恐得離開韓國

徐若瑄抗癌成功曾憂：擔心開刀無法唱歌　彭佳慧揪她開唱做公益

深圳發展AI　每年發21億元「訓力券」

憂「輝達晶片」助對手變強！　紐時： 拜登政府擬加強控管

國3中埔段火燒車　車頭狂冒煙「燒到焦黑」畫面曝

兩短褲女闖入NBA比賽被抬走！唐斯回灰狼主場締史上首見數據

法航母打擊群40年來首次部署亞太　陸專家：推動亞太緊張局勢

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

保險套卡在陰道「挖20分鐘才拿出」！醫：去掛急診

明「冬至」強烈冷氣團恐報到！　專家：低溫不到10度

「冬至」冷氣團不到10℃　跨年天氣曝光

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

前女友曝「分手不刪私密照」　中捷長髮哥怒噴網友

快訊／板南線異常　忠孝復興站塞爆

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被看光」

暖暖包不熱了！　譚敦慈「1撇步」多用好幾小時

今晨9.9度8縣市低溫　週末冷氣團接力再探12度

周末低溫再下探個位數　下周有熱帶擾動「全台變天」

更多熱門

相關新聞

TEAM TAIWAN明信片開賣「網站一度塞爆」　集郵迷連搶300張

TEAM TAIWAN明信片開賣「網站一度塞爆」　集郵迷連搶300張

中華隊12強周邊商品搶翻，中華郵政今天(18日)起再推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動，全台開賣20萬張明信片，全台郵局和i集郵網站同步開賣，一早就有民眾一口氣搶購300張，i集郵網站一開賣一度短暫塞機，1個多小時就賣出7千張。

MMA獨臂拳手1回合KO對手　拿下3連勝

MMA獨臂拳手1回合KO對手　拿下3連勝

TEAM TAIWAN明信片20萬張明起開搶

TEAM TAIWAN明信片20萬張明起開搶

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分 決定打「生長激素」

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分 決定打「生長激素」

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

關鍵字：

拳擊奧運林郁婷中華郵政金牌郵筒

讀者迴響

熱門新聞

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面