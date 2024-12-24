中華郵政「i郵箱轉型無人店」迎戰蝦皮智取　示範店明年2／14上路

▲中華郵政i郵箱將轉型智慧無人店。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政啟動i郵箱改革，將轉型無人店，輸入手機和密碼就可取件，選擇貨到付款則可用郵局金融卡付款，明年2月14日首家示範店在北市青田郵局上路，3月擴展北、中、南共5據點，6月再一波擴點。

全台2408處i郵箱，使用率僅5成，險遭蝦皮智取店打趴，立委一度要求i郵箱「收攤」。不過，中華郵政公司董事長王國材急踩剎車，並啟動i郵箱改革，轉型為智慧寄件和取件的無人店，正面迎擊蝦皮智取店。

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王國材表示，i郵箱過去使用率非常低，目前已成長至55%之外，中華郵政也已啟動改革，2408個i郵箱將建置第五代系統，類似蝦皮無人店，將i郵箱投遞和取件分開，取件的時候，只要輸入手機號碼和簡訊收到的一組密碼，就可以取件，若民眾選擇貨到付款，可用郵局金融卡直接付費。

王國材指出，2408個i郵箱轉型為無人店，加上1295個郵局據點，全台將共有3700多個據點提供民眾服務。

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政郵務處長柯清長表示，i郵箱寄取店第一個示範點，即將於114年2月14日於台北青田郵局啟用，功能包含包裹寄件專用櫃及具規模數量取件櫃，共有130格取件格。

柯清長指出，第二波i郵箱寄取店，預計於114年3月20日同時啟用，有桃園國際路郵局、台中向上郵局、台南善化郵局及嘉義玉山郵局等4處郵局，均同時開辦。

明年6月將再有一波擴點，柯清長指出，搭配現在各地i郵箱寄取點，均將陸續增加包裹寄件櫃及掛號郵件寄件功能。