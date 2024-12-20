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SYM與中華郵政攜手「郵你真好」　愛的接力讓偏鄉學子勇敢追夢

▲▼SYM,中華郵政,偏鄉學子。（圖／SYM提供）

▲SYM與中華郵政共同攜手推出「郵你真好」公益活動。

圖、文／SYM提供

在追逐夢想的道路上，每個孩子都值得被看見、被支持。SYM與中華郵政共同攜手推出「郵你真好」公益活動，攜手支援三所偏鄉小學，讓愛的接力不因距離而止步。這次活動以「共創愛與關懷，幫助孩子追逐夢想」為核心，將夢想的種子送到每個孩子的心中。

支援偏鄉教育，讓夢想延續

SYM以「做好車，也做好事」的精神，積極投入多項公益活動，回饋社會。本次「郵你真好」公益活動，SYM依據各學校需求，提供了柔道服、美術用品與登山禦寒衣物等物資支援，而郵務士們所騎乘的『郵政版4MICA』更是不可或缺的一環，4MICA以優異品質和實用大空間著稱，深受消費者青睞，更是郵務士們的重要夥伴。其高效能與便利性，協助郵務士們將愛與關懷送至最需要的地方。

本次活動的受惠學校包括苗栗縣泰安鄉的梅園國小與象鼻國小，以及新竹縣尖石鄉的新光國小，這些學校各自有其獨特的教育特色：

▲▼SYM,中華郵政,偏鄉學子。（圖／SYM提供）

▲梅園國小柔道角力隊。

1. 梅園國小柔道角力隊

梅園國小位於苗栗縣泰安鄉，因地處偏遠，資源相對匱乏。然而，該校的柔道角力隊自成立以來，憑藉教練與學生的努力，創造了輝煌的成績——11年間斬獲超過百面獎牌。他們透過柔道找到夢想與自信，並以堅毅不拔的精神激勵著其他學生。本次活動中，SYM捐贈了高品質柔道服，為這些努力追夢的孩子提供實質支持，助力他們在競技場上發光發熱。

▲▼SYM,中華郵政,偏鄉學子。（圖／SYM提供）

▲ 象鼻國小的文化教育之旅。

2. 象鼻國小的文化教育之旅

每年攀登泰雅族的聖山大霸尖山，讓孩子們親身體驗部落文化，走過祖先的足跡。此次活動捐贈登山禦寒衣物，為孩子們的探索之旅提供溫暖守護。

▲▼SYM,中華郵政,偏鄉學子。（圖／SYM提供）

▲新光國小的森林藝文畫展。

3. 新光國小的森林藝文畫展

在山林間舉辦藝術展覽，發揮孩子們的創意與想像力。SYM捐贈美術用品，讓每個孩子都能以繪畫表達自己的夢想，描繪出最燦爛的未來。

SYM與中華郵政攜手，送愛無遠弗屆

活動中，SYM提供夢想資源，而中華郵政負責將這些物資運送到偏鄉學校。從柔道服、美術用品到登山禦寒衣物，每一件物資都寄託著滿滿的祝福與關懷。透過雙方的協力合作，愛與希望化為具體行動，照亮了偏鄉孩子的成長道路。
「郵你真好」活動也象徵著每個郵件的獨特故事。有時寄出的，是充滿感情的書信；有時，是滿滿關懷的物資；而有時，是對夢想的深切支持。正因如此，再遠的路途都不會成為阻礙，只要有愛，就能一路相伴。

▲▼SYM,中華郵政,偏鄉學子。（圖／SYM提供）

▲SYM與中華郵政攜手，送愛無遠弗屆。

善的力量無限延續

中華郵政多年間致力於偏鄉教育支持，幫助42所學校推動數位學習，服務超過3700名學生。此次與SYM的合作更進一步深化了其對偏鄉學子的關懷，展現了企業社會責任的實踐典範。SYM也將持續秉持「做好車，也做好事」的精神，推動更多公益活動，讓善的力量透過機車傳播到更遠的地方。每個孩子都是未來的希望，而「郵你真好」活動正是為了讓這些偏鄉孩子能更勇敢地追尋夢想。不論是體育競技、文化教育還是藝術創作，SYM與中華郵政希望凝聚每個人的力量，讓偏遠的角落也能感受到滿滿的愛。讓我們一起攜手，將愛送到每個需要的地方，共同為下一代創造更多的夢想與機會！

 

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