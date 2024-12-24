　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打探過麥當勞主管！「曾在另1門市任職」他憂還有遭性侵受害者

▲麥當勞推出植物性漢堡。（圖／路透）

▲麥當勞示意圖。非當事門市。（示意圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

北市一間麥當勞傳出主管性侵案，一名17歲女子因此罹患憂鬱症，最終自殺。後來有同事告訴媒體，他去年就曾目睹李姓主管帶著受害女子從倉庫出來，並在詢問後，得知對方遭侵犯，之後他也聽聞李姓主管曾在北投區某門市任職，讓他擔心會不會還有其他受害者，請麥當勞調查。

17歲女子2022年開始在麥當勞打工，不料卻遭侵犯。女子母親在Threads上發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權力對她性侵」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子母親表示，起初是女兒需要這份離家近的工作，且因為知道她有憂鬱症，所以不敢向她透露案情。女子母親說，女兒最後鼓起勇氣離職、報警，也向麥當勞申訴，但卻只是解僱涉案主管，沒有還給女兒一個公道。

女子母親也向《ETtoday新聞雲》指出，起初該主管對女兒很好，後來卻有越來越多的肢體接觸，即便女兒拒絕，但無奈力量沒有對方大，只能放棄掙扎。女兒之所以一直忍耐，就是因為家裡經濟狀況不好，後來實在受不了，決定離職，但主管卻還一直打電話給她。

▲▼麥當勞。（圖／路透）

根據《東森新聞》報導，自稱是受害女子同事的民眾表示，他曾看見李姓主管和受害女子走出倉庫，他追問後，受害女子才說自己遭侵犯。後來他和受害女子私下調查該主管，得知李姓主管曾在北投區某分店任職，並耳聞對方在職場上炫耀，自己與其他女同事在沒監視器的地方......。

因此，該同事也擔心，不知道是不是還有其他人受害？呼籲麥當勞應該調查清楚。

對於這起主管性侵案，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解僱性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／17歲少女遭主管性侵輕生亡！　麥當勞公開「事件處理過程
麥當勞少女輕生亡！同事驚爆狼主管「完事還炫耀」：另有受害人
尾牙被拱合資爽中6.3億！　拿不出證明多繳4000萬贈與稅
麥當勞提水果禮盒登門祭拜！　母悲吐：花葬沒有牌位
遭麥當勞襄理性侵「自己髒了」！17歲女論及婚嫁　冷暴力逼走男
麥當勞17歲女「一家5口合照」曝光！　2個哥哥半工半讀幫家計
東京拉麵王「台灣首店」宣布熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

17歲少女遭主管性侵輕生亡！麥當勞公開「事件處理過程」

學生時期哪科目最廢？ 一票人點名「這2科」：跟教的完全不一樣

世新圖傳大一「攝影學」成果亮眼　40組作品展現青年獨特世界觀

高三女爆癢狂抓流湯水　皮膚「苔癬化」慘變大象皮

坐博愛座被趕怒嗆「不要」！她發長文寫價值觀　網傻眼：病得不輕

雞蛋每天滯銷200萬顆　蛋農喊「血本無歸」：真的是過剩蛋節

日本大爆流感！台人冬天愛去「1場所」小心：感染力滿分

桃捷迎跨年41小時不打烊　五月天演唱會提供加班車+限量雷射貼

中華郵政可望轉虧為盈　王國材5支箭繳成績單「估盈餘破20億」

旅宿明年起不給一次性備品　觀光署曝「房價難降」原因

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

17歲少女遭主管性侵輕生亡！麥當勞公開「事件處理過程」

學生時期哪科目最廢？ 一票人點名「這2科」：跟教的完全不一樣

世新圖傳大一「攝影學」成果亮眼　40組作品展現青年獨特世界觀

高三女爆癢狂抓流湯水　皮膚「苔癬化」慘變大象皮

坐博愛座被趕怒嗆「不要」！她發長文寫價值觀　網傻眼：病得不輕

雞蛋每天滯銷200萬顆　蛋農喊「血本無歸」：真的是過剩蛋節

日本大爆流感！台人冬天愛去「1場所」小心：感染力滿分

桃捷迎跨年41小時不打烊　五月天演唱會提供加班車+限量雷射貼

中華郵政可望轉虧為盈　王國材5支箭繳成績單「估盈餘破20億」

旅宿明年起不給一次性備品　觀光署曝「房價難降」原因

男星過世9年突獻聲新電影　「遺孀親自致電」導演一聽配樂秒落淚

快訊／新北中和民宅火警！　警消搜尋火場「驚見1人燒成焦屍」

錶迷超想要的CASIO戒指錶來了　抽籤時間點曝光

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

國小女偷拿鉛筆盒　竟被媽媽帶到派出所「告誡」！警勸別用這招

獨／暑假才上班！19歲女打工途中被撞死　寵物樂園超震驚

17歲少女遭主管性侵輕生亡！麥當勞公開「事件處理過程」

外交部公布2025便民措施！　「有條件式線上申換護照」元旦上路

女用Google地圖查老家街景　驚見13年前「已過世2毛孩身影」落淚

17歲女遭主管性侵失聯！母河堤旁心碎喚名　隔天河面尋獲冰冷遺體

實測都市傳說成真了！？　鏡中自己比真人還慢一步...

生活熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

面試完3天錄取通知！她見「公司1舉動」拒絕

快訊／6縣市大雨特報！下一整天　山區注意落石

上班狂玩手機！月薪33K「天使工作」她爽炸

心中最強小火鍋「是哪一家？」　網給答案

更多熱門

相關新聞

北市麥當勞女工讀生遭主管性侵後輕生　勞動局要求限期回覆

北市麥當勞女工讀生遭主管性侵後輕生　勞動局要求限期回覆

北市一間麥當勞傳出主管性侵案，一名17歲女子因此罹患憂鬱症，最終輕生。對此，北市勞動局表示，今年12月9日接獲1999市民熱線陳情後，即刻聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，除三度聯繫陳情人說明所有依《性別平等工作法》的申訴權利外，並依規定透過陳情系統回復相關申訴管道予陳情人；同時勞動局亦已限期要求麥當勞回覆有關該案所為之一切調查資料，以利後續查處。

女兒遭性侵　母PO童年照「拿拐杖敲妳棺木」淚崩

女兒遭性侵　母PO童年照「拿拐杖敲妳棺木」淚崩

麥當勞經理性侵14歲少女　加盟商賠1.4億

麥當勞經理性侵14歲少女　加盟商賠1.4億

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

麥當勞打工女遭性侵輕生　士檢曝調查進度

麥當勞打工女遭性侵輕生　士檢曝調查進度

關鍵字：

麥當勞性侵

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

曾國城7副業慘賠千萬！靠1產品「年賺破億」豪發300萬年終

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面