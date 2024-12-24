打探過麥當勞主管！「曾在另1門市任職」他憂還有遭性侵受害者

▲麥當勞示意圖。非當事門市。（示意圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

北市一間麥當勞傳出主管性侵案，一名17歲女子因此罹患憂鬱症，最終自殺。後來有同事告訴媒體，他去年就曾目睹李姓主管帶著受害女子從倉庫出來，並在詢問後，得知對方遭侵犯，之後他也聽聞李姓主管曾在北投區某門市任職，讓他擔心會不會還有其他受害者，請麥當勞調查。

17歲女子2022年開始在麥當勞打工，不料卻遭侵犯。女子母親在Threads上發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權力對她性侵」。

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女子母親表示，起初是女兒需要這份離家近的工作，且因為知道她有憂鬱症，所以不敢向她透露案情。女子母親說，女兒最後鼓起勇氣離職、報警，也向麥當勞申訴，但卻只是解僱涉案主管，沒有還給女兒一個公道。

女子母親也向《ETtoday新聞雲》指出，起初該主管對女兒很好，後來卻有越來越多的肢體接觸，即便女兒拒絕，但無奈力量沒有對方大，只能放棄掙扎。女兒之所以一直忍耐，就是因為家裡經濟狀況不好，後來實在受不了，決定離職，但主管卻還一直打電話給她。

根據《東森新聞》報導，自稱是受害女子同事的民眾表示，他曾看見李姓主管和受害女子走出倉庫，他追問後，受害女子才說自己遭侵犯。後來他和受害女子私下調查該主管，得知李姓主管曾在北投區某分店任職，並耳聞對方在職場上炫耀，自己與其他女同事在沒監視器的地方......。

因此，該同事也擔心，不知道是不是還有其他人受害？呼籲麥當勞應該調查清楚。

對於這起主管性侵案，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解僱性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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