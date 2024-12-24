店內死角性侵女工讀生！麥當勞前主管嗆：我是富二代妳告不贏

▲麥當勞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉人豪／台北報導

台北17歲少女2022年開始在麥當勞打工，遭李姓主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症最終輕生。整起事件由少女母親在社群網站上發文後曝光，引起熱議。少女母親指出，女兒說李姓主管知道監視器死角在哪，每次下班就把她拖到死角性侵，而女兒報案提告後，李姓主管仍致電騷擾，並稱「我是富二代，妳告不贏」，透漏李姓主管家中似乎是開工廠的。

該名母親在Threads發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」；她指出，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症，偷偷去看醫生。並指出，女兒最終選擇離職並報警，隨後也向麥當勞申訴，公司調查後迅速於今年5月解雇涉案主管。

少女母親表示，女兒跟她說李姓主管知道監視器死角在哪，每次下班就把她拖到死角性侵，而女兒報警提告並且從麥當勞離職後，李姓主管還打電話騷擾，並對女兒說「我是富二代，妳告不贏」。

士檢指出，承辦檢察官已多次傳喚告訴人、告訴代理人及被告與辯護人，並向涉案速食店調閱相關資料，進行查證及製作勘驗筆錄，以釐清案情。檢方強調，全案調查過程秉持依法處理原則，進展將依程序推進。

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