愛女遭麥當勞前主管性侵輕生！母發文惹鼻酸　士檢曝調查進度

▲北市17歲少女於麥當勞打工疑遭主管利用權勢性侵輕生，士檢承諾將速查速辦。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名17歲少女於麥當勞工作期間，疑遭主管以排班權勢性侵，離職後疑不堪壓力罹患憂鬱症，最終輕生，其母親近日於Threads上發文控訴麥當勞，指公司僅解雇涉案主管，卻未對家屬進行慰問或賠償，更心碎問「何時司法才能還我們一個公道」。對此，士林地檢署今（24）日表示，已由婦幼專組檢察官接手偵辦，並持續積極調查中。

士檢指出，承辦檢察官已多次傳喚告訴人、告訴代理人及被告與辯護人，並向涉案速食店調閱相關資料，進行查證及製作勘驗筆錄，以釐清案情。檢方強調，全案調查過程秉持依法處理原則，進展將依程序推進。

令人遺憾的是，本案告訴人日前不幸離世，檢察署表達深切哀悼，並呼籲社會大眾尊重家屬的隱私與感受，避免揣測案情或擴大傳播未經證實的消息。檢方承諾將儘速查明事實，依法處理相關責任，還原案件真相。

此案因牽涉敏感性議題及社會矚目，檢方再次強調，偵辦過程將以公共利益及合法權益為優先考量，並適時對外公布進一步調查結果。

少女母親在Threads提到，無數次的性侵造成女兒無數次的崩潰，因找不到人訴苦，只好開小帳和自己對話，而加害者仍逍遙法外，「檢調要調查多久？明明證據都有了，為什麼還在調查？現在我女兒死了也還在查，這就是我們的司法嗎？賴清德總統：何時司法才能還我們一個公道。」

從母親曝光的對話可見，少女寫道，「因為我在無數次的崩潰之後發現，讓情緒外露就意味著，有第二個甚至更多人要去分擔你的悲傷，我還是不喜歡那樣。所以我哭完了，就藏好了，有時候訴說悲傷比假裝快樂還難，快樂還是有，但其實還在痛苦，只是痛苦成為了秘密。」

另外，對於這起主管性侵案，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解雇性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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