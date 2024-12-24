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女兒打工遭性侵　母PO童年照淚崩「拿拐杖敲妳棺木」：希望只是夢

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲媽媽每天一想到女兒哭到淚乾。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

台北17歲少女2022年開始在麥當勞打工，遭主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症最終輕生，台灣麥當勞證實此事，已於5月解雇性侵主管，檢警也已經展開調查。母親無法接受女兒已經過世的事實，經常翻看女兒的遺物邊看邊哭，想到「拿拐杖敲女兒棺木」，更是泣不成聲。

母親在Threads發多篇文章思念女兒，每一天都是哭著睡著，又哭著醒來，睡前帶著女兒的手鍊，希望可以在夢裡遇到，「沒有妳的日子裡，媽媽真的很不習慣」、「我需要時間去接受，感謝身邊安慰我的朋友姊姊們以及媽媽，我會努力去接受她變成蝴蝶飛走了」。

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她翻出女兒嬰兒時期的照片，心碎寫道「好像才昨日一樣躺在我懷裡 ，但怎麼現在觸碰不到了」，每天起床都希望一切只是一場夢，但現實卻逼著她去看舊照片，接受女兒已經離開的事實，「我以為拿著拐杖敲妳棺木，妳會忽然從棺材跑起來跟我說開玩笑的，但我錯了，妳真的走了，真的飛走了」。

對於這起主管性侵案，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解雇性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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