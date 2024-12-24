幫老公買「可樂」！對方一看抓狂...網猜：外面有小三了

▲人妻幫老公買可樂，卻被指責說不了解他。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友近日在網路上發文抱怨，指出她老公偶爾會喝可樂，於是某天晚上她買麥當勞時，就順手幫對方買了可樂。沒想到，回家老公看到她買可樂後直接抓狂，表示自己冬天不會喝可樂，雖然吃飯時勉強可以喝，但沒吃飯前是絕對不喝，並指責原PO在一起7年卻都沒觀察到此事，讓原PO相當無奈，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名結婚七年的妻子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中發文抱怨，表示她老公之前偶爾會喝可樂，於是某天晚上她買麥當勞時，就順手幫對方買了可樂回家。結果老公看到後，竟相當不滿「他說他在夏天吃飯的時候才會配可樂。冬天的時候他不喝可樂，但是吃飯的時候勉強可以喝。但是沒吃飯之前是不喝可樂的！（在此之前從未提及）。」

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不僅如此，原PO指出，老公還認為，她應該在這7年內觀察到這件事，認為原PO不瞭解自己。對此，原PO相當無奈，直呼「這到底合理嗎？我覺得真的很奇怪喔。到底是我不了解他還是他自己毛病多？」

後續原PO還在留言區透露，老公之後還怪她買可樂回家，是故意讓他空腹喝下後肚子痛。讓她無奈詢問「我還想問一下？空腹喝可樂肚子會痛這是常識嗎（我本身一滴可樂都不喝的人），有不喝可樂的人知道這件事情嗎？」

貼文一出立刻引起網友熱議，不少網友留言力挺妻子，紛紛留言表示「不喝就冰起來吃飽再喝或是就倒掉，有啥好生氣的？老婆又不是他肚子裡面的蛔蟲，也不會讀心術，就他毛多」、「喝就喝，不喝就算，話那麼多幹嘛」、「妳直接把可樂拿去刷馬桶比較快，還管他喝不喝」、「妳老公以為他自己是妳老闆嗎？要記到這麼細節，愛喝喝不喝拉倒」。

甚至有人猜測，「這是故意挑事吵架的啦，一定有鬼！」「外面有人了！藉故吵架，然後提離婚」、「跟瑞凡一樣，過了好幾年外遇了，才說他咖哩跟飯不喜歡攪在一起？」「沒意外外面有人了，離婚吧」、「他如果是最近開始挑剔，妳可能要先注意一下他最近是不是有什麼狀況不太尋常」、「找藉口要吵架想離婚吧」。

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