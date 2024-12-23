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天冷猝死「10大NG行為大揭密」　洗澡溫差超過1數值…恐召喚死神

天氣寒冷，有10大常見行為可能引發猝死。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲天氣寒冷，有10大常見行為可能引發猝死。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近來天氣寒冷，許多地區甚至不到10度，也傳出不少猝死案例。醫師便提醒，有10大行為超級危險，一不小心就可能召喚死神，家中有老人或慢性病患者更要注意，一定要避開，千萬不要去做。

腎臟專科醫師洪永祥在臉書專頁指出，國外研究數據發現，在溫度24度的基準下，每下降1度，台北居民因心肌梗塞而住院的比率會上升2.6%，而地處更南緯度、對氣溫變化更敏感的高雄居民，心肌梗塞住院率會上升4%。

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洪永祥說明，心肌梗塞引發的心律不整，是冬天猝死的常見原因之一，「只要氣溫下降10度，2星期內因寒流效應引發心肌梗塞的相關死亡率就會上升36度」，有10大在寒冬中常見的行為，其實相當容易猝死。

TOP.10 寒冬中戶外吸菸

菸草中含有超過7000種化學物質和化合物，其中數百種是有毒的，配合寒冷的雙重作用，增加心臟負擔和猝死可能。另外，吸入忽冷忽熱的溫差與有毒刺激氣體，更容易造成支氣管的不正常收縮，導致氣喘與慢性阻塞性肺病的急性發作，還來不急送醫就呼吸衰竭死亡，不可不慎，唯一解方還是戒菸吧。

TOP.9 冬天喝酒酒醉後入睡

酒精會擴張血管，加速體熱散失，加上酒精麻醉了感覺，降低體溫感知力，特別是在寒冷環境下，容易因低體溫猝死。另外，冬天若是喝到斷片，更是猝死的高風險，建議冬天飲酒適量即可，切莫到喝到酒醉斷片。

TOP.8 棉被蓋滿頭入睡

許多人在寒冷的冬天，喜歡棉被蓋頭睡來抵抗臉龐的寒冷，但若是家中有小嬰兒或臥床無法表達、不能自由翻身踢被的長者，可能壓迫到呼吸道導致窒息，建議蓋被還是要留呼吸的空間，不要蓋到鼻子以上。

TOP.7 寒夜露宿或睡在戶外

入睡後人體沒了活動、代謝減慢，體溫會降低，容易因低體溫喪命，建議若不得不夜宿在外，務必帶足保暖設備，若寒冬發現居家附近有需要幫助的街友，務必多注意與關懷。

TOP.6 穿著單薄在戶外長時間進行靜態活動

人體是恆溫動物，短時間處在低溫環境，會經由神經與內分泌系統，增加代謝產熱，並且收縮表皮血管減少熱量的流失，但是若長時間穿著單薄從事戶外活動，身體產熱不足，不知不覺中可能導致低體溫引發猝死的風險。

TOP.5 晚餐高熱量飲食夜半頻尿起床溫差大

晚餐攝取過多高油鹽糖的食物，不但容易造成慢性病長者的血糖血壓飆高失控，心臟負荷加大，一到半夜更會頻繁上廁所，長者半夜離開溫暖被窩瞬間進入寒冷室溫，溫差過大，若沒做足保暖的功夫，往往就被發現猝死在廁所。，因此寒冬還是要健康適量飲食，長者房間可多增加暖氣設備或是穿保暖長褲入睡，減少半夜起床入廁的溫差。

TOP.4 熱水器放在對外窗戶緊閉的後陽台

若是把瓦斯熱水器安裝在室內或後陽台，但後陽台有裝對外密閉窗，一但瓦斯燃燒不完全，就可能產生一氧化碳中毒的悲劇，建議熱水器不要裝室內，若裝後陽台務必要保持後陽台對外通風。

TOP.3 寒流清晨戶外登山工作或是劇烈運動

冬天清晨是溫度最低的時候，血壓容易上升，加上寒冷刺激和運動負荷，增加了交感神經的興奮，心肌梗塞或心律不整風險也會提高。

TOP2. 將胸痛或呼吸困難等徵兆視而不見就早早去睡覺

在冬天，很多猝死還是有徵兆，像是胸痛、胸悶呼吸困難，但許多人歸因於天氣過冷或疲勞，往往因為不舒服就早早睡覺，結果就猝死一覺不醒。

TOP1. 浴室脫光衣服洗澡前後溫差超過5度

溫差愈大，死亡率愈高，研究發現大於5度以上，就愈來愈危險，即使是健康沒有病史的人，也有4倍風險罹患急性腦中風，建議洗澡可將室內暖氣打開，或浴室可裝置保暖設備，從脫光衣服到洗澡、洗完再穿上的這段時間，務必不能有過高的溫差。

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