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30歲人妻飆罵老公！突氣勢變弱「臉歪嘴斜」　醫一檢查：中風了

一名30出頭的健康女子在寒風中與丈夫爭吵，激烈爭執到一半竟腦中風。（示意圖／翻攝Pexels）

▲健康女子在寒風中與丈夫爭吵，激烈爭執到一半竟「腦中風」。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

近期台灣天氣寒冷，醫師提醒，低溫容易誘發血管收縮，再加上情緒激動，恐怕會成為腦中風的導火線。義大醫院神經外科主任陳睿生近日就分享一則案例，一名30出頭的健康女子在寒風中與丈夫爭吵，激烈爭執到一半，她突然嘴歪、語無倫次，甚至失去平衡，送醫後確診為梗塞型腦中風。

根據《中時新聞網》的報導，陳睿生表示，患者的先生提到，當時他們在寒風中吵架，妻子本來罵得很大聲，但突然語無倫次，接著嘴巴歪斜，身體明顯失去平衡。緊急送醫後，發現患者為梗塞型腦中風，所幸及時送醫成功保住性命，但未來仍需面對復健挑戰。「她的腦中風範圍不小，未來可能會有左側肢體無力的後遺症，需要長期復健。」

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陳睿生也指出，該女子並無三高、抽菸或心血管疾病史，身形也不肥胖，原本是一名健康的女性，然而寒冷的天氣加上激烈情緒起伏，成為引發腦中風的誘因。陳睿生提醒，寒冷氣候容易引起血管收縮，進一步升高血壓，而情緒激動也可能成為觸發危機的關鍵因素。腦中風的高危險族群包括高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖以及有抽菸習慣者，但即使是年輕健康的人，在極端環境和情緒壓力下也可能中風。

事實上，衛福部也曾指出，當溫度降低或溫差過大時，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，因此長者及高風險民眾在溫差大時，仍應注意三高控制、健康飲食、保暖措施及避免菸害，如果出現下列心臟病及中風徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救期。

此外，研究發現低溫引發的腦中風，最容易發生在曝露於低溫環境中的前2至3小時，因此提醒民眾外出或居家均應做好保暖措施，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、防滑鞋襪等。日夜或室內、室外溫差大時採洋蔥式穿法，內層可穿排汗功能良好的衣物，中層衣物保暖，最外層防水防風，視場合與溫度穿脫，並適時補充溫開水，暖身之餘亦可避免血液過度黏稠而增加腦中風機率。

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