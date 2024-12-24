樂成宮拜月老如願得「完美男友」！交往後她見1狀況嘆：被鑽漏洞

▲台中樂成宮被網友票選為全台最靈驗的月老，不少男女會特地前來求姻緣。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少人會特地前往月老廟祈求好姻緣。一名網友透露自己去拜月老，詳細列出好幾個擇偶條件，之後不到一個月就遇到各個條件都符合的對象。沒想到，2人交往後，她才發現自己被月老「鑽漏洞」，貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示自己也有類似經驗。

一名女網友在Threads發文表示，她今年5月底回台灣時特地到台中樂成宮求月老，還把條件講得很仔細，她希望對象身高175公分以上、長相乾淨、喜歡旅行、能陪她去咖啡廳和酒吧、會煮飯，能接受她不婚不生。沒想到她6月中就認識了一位不錯的對象，幾乎完全符合她的要求。

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不過，在交往後原PO才得知「男友結過一次婚還有一個五歲的女兒」。原PO坦言，自己當初拜月老的時候，理所當然的認為月老給的對象會是「單身」，萬萬沒想到還必須要說「完全單身且沒有小孩」。她笑稱，自己被月老「鑽了漏洞」，但後來她想這或許是月老安排的課題，於是也願意和男友繼續交往試試看。

貼文一出引起熱議，許多網友也留言自己拜月老被「鑽漏洞」的經驗，「之前拜月老說我想給另一半養，結果我在他公司上班」、「我是拜霞海城隍廟，什麼都中了，結果男朋友是非洲人，謝謝月老那麼的國際化」、「親戚有人拜月老說要一個宋仲基，結果她老公是機車行的，可以送重機」、「我跟月老說還沒準備好交男友，但想要一個可以一直陪伴我，又不會一直黏著我的人，然後不到1個禮拜我開始跨國追星」、「我朋友許願金龜婿，結果男友開金龜車」、「我老公只列了5項，其中1項是喜歡吃早餐，我確實喜歡，但常常爬不起來」。

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