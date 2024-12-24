民進黨團封殺劉靜怡！　傅崐萁：朝野合力對賴清德提不信任案

▲大法官人事同意權案投票，傅崐萁投票。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今日（24日）進行大法官人事同意權案投票，國民黨團全數封殺、民眾黨團則決議放行大法官提名人劉靜怡一人，稍早院會進行開票，113名立委全數領票，但開票中出現戲劇性變化，51席綠委對劉靜怡投下反對票，這可能導致包括正副院長在內的7名大法官被提名人皆被封殺。對此，國民黨團總召傅崐萁說，今天的結果，形同朝野合力，對賴清德提出不信任案，「賴總統，請你把手伸出國會」。

傅崐萁指出，21世紀，全世界民主國家的國會都有完整、健全的聽證、調查權，是對執政權監督、防貪腐的機制，但中華民國的大法官卻否定國會聽證、調查權，造成民主之恥，這些大法官還在憲法法庭上面限縮、閹割國會的權利，今日7位總統賴清德提名的大法官人事案結果出來了。

傅崐萁表示，今天所有的大法官，在朝野同心協力之下，把賴清德所提名的大法官全數封殺，表示大家一致認為大法官就是不適任。傅崐萁也對民進黨總召柯建銘喊話，柯建銘的道德勇氣，敢於對抗賴清德，以民為本，不適當的人就封殺，再次呼籲，國會必須要有能、人民必須要有權，這個結果形同對賴清德提出不信任案，「賴總統，請你把手伸出國會」。

傅崐萁也向賴清德喊話，賴清德要再次提名的時候，起碼也要學習前總統陳水扁，雖然他貪腐，但他知道要尊重朝野、集思廣益，提出適合大家的大法官，確保司法最後一道防線，「賴清德你連陳水扁都學不起來」，感謝今日朝野同心，一起對賴清德提出不信任案。

另，對於下午要審查的法案，傅崐萁說，一定會盡心盡力把重大政治、民生法案，很多鄉親期盼的巴氏量表、老人服務、吹哨者保護法等民生法案來進行，國民黨會堅持奮戰到最後一刻，跟民生、人民有關的法案一定會盡速推動，希望民進黨團秉持像大法官合作一樣，大家合作無間。