臺中跨年不用人擠人　歌劇院跨新年音樂會陪你送舊、迎新

▲2024—2025 NTT跨新年音樂會，臺中國家歌劇院跨新年音樂會演員張世珮、金仁馨陪你告別遺憾，迎接希望。（圖／臺中國家歌劇院，攝影：林峻永）

文／臺中國家歌劇院提供

跨年你要去哪裡？歡迎來到瘋戲樂跨國音樂劇選秀現場！由「AI咪老師」剖析聲線，還有「混血男神」、「韓國歌姬」、「迪士尼小公主」等唱將同台尬歌，究竟誰能奪冠？邀請樂迷成為臺中國家歌劇院2024—2025 NTT跨新年音樂會評審，12月31日、1月1日限定兩場，送舊迎新曲目完全不同！

歌劇院連續6年舉辦歲末音樂會，吸引臺中樂迷搶票。今年更首度與瘋戲樂合作，打造「選秀音樂劇」大秀，由王希文與瘋戲樂團隊精心策劃，以「告別遺憾」和「迎接希望」為主題，推出歲末音樂會《Goodbye Until Tomorrow》和新年音樂會《Hello Sunshine!》。精選西洋、華流、台語、日韓經典歌曲，透過戲劇與創新編曲賦予新生命，更加入流行、爵士、音樂劇等多元曲風變化，讓每一首歌都動人心弦。

臺灣音樂劇美聲天后張世珮盛讚：「強大的卡司與瘋狂的劇情，會讓人覺得無憾！」男中音瘦瘦（曾威豪）透露：「兩場曲目完全不同，挑戰超多！」南韓音樂劇演員金仁馨則笑稱：「這是一場非常有趣的跨新年演唱會！」混血王子倪安東補充：「每首歌都精心挑選，絕對能唱進你心坎裡！」

藝術總監邱瑗表示，瘋戲樂這次帶來全新體驗，以幽默戲劇串聯經典歌曲，呈現暖心的歲末氛圍和充滿希望的新年氣息。邀請您一起在歌劇院共享懷舊情懷，迎接嶄新的2025年！