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2025跨年特辦優惠　小北百貨咖啡買一送一

▲迎接2025年到來，小北百貨於12/31至1/1推出咖啡跨年優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲迎接2025年到來，小北百貨於12/31至1/1推出咖啡跨年優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接2025年到來，小北百貨於12/31至1/1推出咖啡跨年優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元，平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡。

全台共有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務更全面化，特從北中南各區挑選49家門市導入現煮咖啡服務，並不定時推出咖啡試飲活動。精選UCC咖啡豆及優質鮮奶現沖而成的「SHOWBA COFFEE」，讓您24小時都能享用超值咖啡。

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▲迎接2025年到來，小北百貨於12/31至1/1推出咖啡跨年優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12/31至1/30期間，特別推出會員「嗨咖跨年夜」1元咖啡活動，小北會員可於小北APP使用300點數(=1元)兌換「咖啡免費兌換券」1張，活動期間可至販售現煮咖啡限定門市兌換使用。

在品味咖啡的同時，全台門市還有天天超過300件商品特價，現在加入小北會員還送110元優惠券，詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專之活動公告。

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