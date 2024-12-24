說好的誓死抵抗3大案？　黃國昌點名許智傑：對得起吹風淋雨的人？

▲民眾黨團召開「大法官投票意願與時事聯訪」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院20日通過國民黨力推的三大法案《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案，民進黨號召青鳥在外抗議；但民眾黨團總召黃國昌23日還原《財劃法》投票過程，其實民進黨多2人就可贏國民黨，但卻因為跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，最終讓國民黨直接通過。黃國昌24日直接點名綠委許智傑，大酸民進黨要抹紅、抹黑在野黨前，先看看自家立委有無認真開會，「對得起被你們號召在濟南路上吹風淋雨的人嗎？」

民眾黨團24日上午召開記者會接受媒體訪問，針對黃國昌昨在直播爆料，民進黨團上週投《財劃法》時，其實只要多2個人就能推翻國民黨投票，但卻有幾位綠委跑去跟吳乃仁吃飯，是不是就是在說許智傑？黃國昌直言「是，你們今天可以去問許智傑啊！」

黃國昌表示，昨晚不知道民進黨又派出什麼側翼抹黑，質疑他講的是不是真的，「大家可以不用相信我說的，但大家可以相信立院網站上的iVOD（議事轉播），當民眾黨投完8票自己的版本後，8個人就離場，而院長清點人數為95人在場，支持國民黨團版本為48票，剛好過半，這代表民進黨當時只有47個人在場，算起來才會是這樣，那其他人跑去哪了？」

黃國昌提及，自己必須說明，雖然沒有掌握具體時間，但接獲檢舉是在「晚餐時間」，民進黨新潮流的立委跑去跟吳乃仁聚會，所以昨天才提出質疑，「民進黨不是說這是『三大賣台』法案？不是說要誓死抵抗到底？不是號召一堆人在外面抗議？結果被你們號召來的人，在濟南路上吹風淋雨、冷的不得了，自己立委卻不好好在立院裡面開會。」

黃國昌強調，請民進黨認真的面對台灣公共政策議題，別一天到晚抹紅或暴力，「民進黨除了暴力加抹紅以外，可不可以認真面對公共政策議題？」且民進黨要去抹紅、抹黑在野黨之前，自家立委有沒有認真來開會？說清楚講明白，「你們對得起被你們號召來，在濟南路上吹風淋雨的人嗎？」