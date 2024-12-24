吳思瑤：黃國昌被傅崐萁用完就丟　就像衛生紙一樣不值錢

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院上週五藍白聯手下通過選罷法、憲訴法及財劃法修正案，引來民進黨批評，但民眾黨團總召黃國昌卻指出財劃法投票時，綠委其實只要多2人就可擋下。對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評，民眾黨8席直接離席，這是不是就是薪水小偷？怎麼急著來做民進黨的糾察隊，是不是要轉移焦點，「黃國昌就是被傅崐萁用完就丟，就像衛生紙一樣不值錢」。

吳思瑤表示，事實上這驗證一件事，民進黨團自始自終反對舉手表決，要求要用表決器記名表決，因為這樣才能針對每個議案個別立委意見行使，在議事錄明確登載，而正因為是舉手表決，現場來來去去，可能有的在洗手間或外面受訪，無法去看誰是否在場，像她當天光去遞案要求用表決器表決，10幾次都不被理會，甚至在每次舉手表決前她都遞案要求清點在場人數也都被吃案，代表舉手表決的荒謬性，舉手表決不一定能精算精確有多少人在場，更沒有辦法明確登載確認誰同意誰反對。

吳思瑤說，黃國昌應該檢視舉手表決這種反民主，讓國會倒退的方式，他是否認同，怎麼會是轉移焦點，操作誰在場誰不在場，這是劍指分化民進黨團，不過是轉移焦點，但民眾黨才是自始自終被傅崐萁用完就丟的政黨，黃國昌就是被傅崐萁用完就丟，就像衛生紙一樣不值錢，要回答的是舉手表決是反民主，是錯誤的。