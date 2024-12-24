全聯倉儲9死惡火！　八卦山頂驚見「黑煙巨龍」盤踞

▲倉儲工地不斷冒出濃煙及大火，數公里外清晰可見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週四下午1點24分，台中市消防局勤務中心接獲報案，指位於大肚區沙田路二段全聯超市一座興建中，占地5千多平方公尺的倉儲起火燃燒，轄區第四救災救護大隊大隊長吳進忠立刻率隊出發，第一波出動四大隊及龍井、犁份、工業區、烏日、大肚等分隊，海線一半以上的消防分隊幾乎都動員了，由於目擊者通報，四樓屋頂有多人受困，雲梯車也立刻奔赴火場。

吳進忠告訴本刊，距離沙田路火場還有5、6公里，就能看見漫天濃煙，且顏色偏黑，他根據多年救災的經驗研判，火場裡應有大量乙烯類材質的易燃物，這場火不容易撲滅。事後得知，當時冒出的濃煙，不但盤據沙鹿、大肚二區天空，甚至飄向彰化，東北風一吹，連彰化市區都聞得到臭味，彰化縣政府在八卦山大佛裝置的高解析鏡頭，還拍到一條如黑色巨龍般的濃煙，在天空中擴散。

消防隊抵達現場後，空拍機回傳的影像顯示，4樓屋頂有超過10人受困，且先前已有1名越南籍移工為了逃生跳樓，不幸當場死亡。吳進忠根據現場狀況，決定先派雲梯車將屋頂的19人救下，其中5人身體不適，送醫治療。

▲全聯台中倉儲工地大火，燒了近5個半小時才完全撲滅。

吳進忠告訴本刊，根據業主提供的訊息，4層樓的火場裡還有十多人受困，當務之急不是阻止火勢蔓延，而是搜救人命，因為現場不是已經完成啟用的建物，消防人員無法掌握裡面的隔間，更沒有圖資，連施工圖都不準確，只能依照工頭研判的地點搜救。

此外，消防局動用4台空拍機，其中2台有紅外線熱顯像儀，能夠找到較明確的搜救地點，另外還動用新式的「室內搜索機」，提供火場裡的搜索影片，幫助指揮官判斷。但搜救過程依舊步步艱辛，吳進忠說，火場內高溫、濃煙不散，一片漆黑，空間的不確定，加上隨地散落、擺放的建材阻礙，還得擔心頭上天花板坍塌，只能先選擇一個受困者可能最多的地方，布水線強攻、降溫。

第一批搜救人員先進入4樓，因建物內部燒得一塌糊塗，消防人員步步驚險地前進5、60公尺，才找到3名死者。晚間7點15分，另一組人走樓梯搜索3樓，在夾層裡發現5名罹難者，雖然沒被燒成焦屍，但在高溫下窒息死亡多時，因樓梯燒壞，火場內的搜救人員只能彎著腰，慢慢地將大體拖到窗口，讓雲梯車運走。

這場大火死傷人數不斷增加，被消防局列為「五級火警」，勤務指揮中心陸續調派148輛消防車、93名消防人員前往灌救，幾乎半個台中市的消防車都出動了。在搜救人命的同時，消防局在倉儲另一側動用「大鋼牙」破壞外層鐵皮，讓濃煙排出，並且看準火點，同時布下7、8條水線強力灌救，一直到晚間接近8點，殘火才完全撲滅，這場火共燒了將近5個半小時。

▲全聯工地大火造成9死8傷，搜救人員迅速將傷者送醫。

大火共奪走9條人命，包括第一個跳樓的越南籍阮姓男子（24歲），在4樓找到的台灣籍蔡姓男子（47歲）、陳姓女子（47歲）及身分不明的年輕外籍男子，至於3樓的5名罹難者，分別是廖姓工頭（51歲）、廖的兒子（27歲）及郭姓等3名工人。



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