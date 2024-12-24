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傅崐萁「秀肌肉」強壓韓國瑜、朱立倫　國民黨無可奈何

傅崐萁在黨團內領導地位穩固，有望連任總召。

▲傅崐萁在黨團內領導地位穩固，有望連任總召。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藍營攜手白營強勢通過《選罷法》等3法修正案，黨團內的鷹派勢力已全面抬頭，本刊調查，連閣揆卓榮泰、立院龍頭韓國瑜協商「先過《選罷法》，暫時延後《憲訴法》《財劃法》」的折衷方案，也被傅崐萁率領的黨團打槍，強調絕不接受。國民黨高層則定調，若大罷免時代來臨，必將全面抗綠及青鳥，並研擬因應計畫，找出綠營的矛盾與破口。

知情人士透露，朱立倫主張3大法案內容可彈性調整，但一定要過關，「這不只是朱要展現他的強烈意志，也是為替韓國瑜等人解套，對藍營及支持者有所交代」，只不過朱萬萬沒想到，傅崐萁會採激烈的手法闖關，這是朱唯一沒預料到的事，「但也沒關係，傅的行事風格本來就不見得被外界認同，所以某種程度上，也是替藍營吸了一些砲火。」 藍營高層指出，朝野這次為了3大法案闖關激烈衝突，也間接確立藍營接下來至2028年的選舉路線，就是與民進黨對戰到底，不必再思考協商溝通。尤其3案以《選罷法》的政治性最高，是綠營為累積明年啟動立委大罷免的利基，因此號召青鳥上街抗議。 該名高層人士直言，既然綠營要啟動罷藍委行動，國民黨自然有反制計畫，即「你罷免我，我就罷免你」，非主動引戰，但也不懼戰。 國民黨評估，3大法案剛通過，多數民眾尚未實際了解內容，因此，將透過民代加強論述說服選民，更預計啟動網路社群攻勢。一位熟悉社群媒體的藍營人士透露，接下來將大量製作圖卡及短影音，向民眾說明修法內容，以及綠營反對的不合理之處，「這是國民黨過去最薄弱的空戰，現在做也可為下次選舉提前練兵。」 此外，國民黨也開始盤點下階段的戰場，包括六65歲以上排富後健保費統一由中央補助的《老人福利法》修正案、停止退休所得替代稅率逐年降低的《公務人員退休資遣撫卹法》，以及罷免票數須高於得票數的「加一版」《選罷法》修正案，都是他們鎖定的目標。

藍營為避免修法戰線拉長，20日延長開會時間，將三大法案全數三讀。

▲藍營為避免修法戰線拉長，20日延長開會時間，將三大法案全數三讀。

經此一役，藍營雖士氣大振，但也非毫無隱憂，由黨中央、智庫、黨團組成的三方平台，傅崐萁不但多次未參加，有次甚至祕書長黃健庭、智庫執行長柯志恩已到場，卻遲遲未見黨團方出席，最後與會人士吃完便當即鳥獸散。 另有知情人士透露，這次《財劃法》修法前，只有傅崐萁與極少數立委看過要三讀的版本，一度使都會區與農業縣市藍委上演矛盾，部分藍委更未完全釐清戰略，以為20日不會處理到《財劃法》。另像是，高雄市長陳其邁曾與智庫執行長柯志恩聯繫，柯同樣明確告知，《財劃法》本會期不會通過，陳將柯的承諾傳達給民進黨團成員，但20日當天，藍營仍在鷹派立委主導下強行通過，顯示國民黨黨中央及智庫，都對黨團的強勢無可奈何。


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