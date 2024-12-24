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柯文哲「辭主席聲明」藏貓膩　民眾黨陷兩難

柯文哲本週起訴，上週獲准將辭職聲明交給民眾黨祕書長周榆修，黨內大老林富男及立委黃國昌已開會因應。

▲柯文哲本週起訴，上週獲准將辭職聲明交給民眾黨祕書長周榆修，黨內大老林富男及立委黃國昌已開會因應。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲自稱「一人政黨開始，不能一人政黨結束」，上週獲法官裁准將辭黨主席的聲明交付民眾黨祕書長周榆修，雖被黨內慰留，但他所涉及的京華城及政治獻金2大弊案，正面臨最重無期徒刑的追訴，還有北士科等4案要對他究責，如今想卸下黨主席一職的他，似乎也難以立即如願，柯文哲與民眾黨未來將何去何從？恐怕只能聽天由命。

柯文哲是向法院聲請「交付辭職聲明給台灣民眾黨祕書長周榆修」獲准，至於准不准辭，是柯與民眾黨之間的事，知情人士指出，法院是否裁准柯文哲解除禁止通信簽辭職聲明，首先要考量柯文哲簽聲明交給周榆修是否為有效的法律行為，若無效，就會駁回，因此要先看民眾黨黨章對於辭職的規定，比方說，若黨章規定「黨主席辭職要親自當面向黨代表提出」，因柯文哲遭羈押，不可能親自當面請辭，柯文哲的聲請就會被法院駁回。

因民眾黨章只有規定黨主席請辭後的處理方式，並未明定黨主席請辭方式，法官認為，依法理，柯文哲親筆簽名聲明請辭的書面送給黨祕書長後，即是「意思表示到達，生辭職效力」這是指柯交辭職聲明給周榆修時，就可以傳達有效辭職意思，並非代表辭職生效，民眾黨要不要准柯文哲辭，法院無權干涉。

法院裁准柯文哲「交付台灣民眾黨祕書長周榆修」，至於柯文哲何時將聲明寄給周榆修？以何種方式交付？辭職是否成立？若柯文哲想過一陣子再辭，可不暫不將聲明交給周榆修？也都是柯可以自行決定的事，法院無權干涉。

知情人士指出，柯文哲9月5日遭羈押禁見後，對於關鍵金流等問題多以「我不知道」、「無法回答」回應，說自己在結婚第一晚就把存摺及印章交給太太陳佩琪，不然就要吵架，強調自己不管錢，並指他遭政治迫害、羅織罪名，還表示自己是228事件受害者家庭出身，當年他阿公被國民黨抓去，如今他被抓，「真的是台灣的悲哀」。

此外，柯文哲也強調自己是醫生，都在救人，不會害人，也不會貪汙，並說：「難道醫生會為了賺錢就多割病人一塊器官嗎？」但他的這套供詞，反成為避重就輕、不敢面對案情的鐵證。

民眾黨人士指出，近日黨內討論柯文哲起訴後的答辯方向時，針對柯經常說前總統李登輝生前曾交代他，台灣要有兩個本土政黨，要柯努力，以及民眾黨要活過十年，以利和民進黨競爭，強調柯的所作所為是為了台灣第三勢力的長期存在，而不可能貪汙。

柯文哲對於京華城案一再否認犯罪，但專案小組掌握柯市府2017年前曾舉辦居住正義論壇，討論京華城放寬問題，當時於晶華酒店會場舉辦，柯文哲一開場就表示「問題如果不解決，以後問題就會解決你！」並提到「放手就會有百億的問題」，沒想到，柯文哲後來態度大轉彎，先是通過560％容積率，後來還暴增至840％，形同自己打自己嘴巴，這段論壇談也將是柯文哲「明知違法」的起訴關鍵證據之一。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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